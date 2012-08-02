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Авиа и аэропорты

02 августа 2012, 09:01

Из-за тумана задерживается прибытие рейсов из Москвы в Томск

аэропорты Аэрофлот авиа и аэропорты

ИТАР-ТАСС

Из-за сильного тумана в аэропорту Томска задерживается прибытие четырех рейсов из Москвы, заявил РИА Новости представитель справочной воздушной гавани.

"У нас туман. Самолеты ушли на запасные аэродромы, самолет "Аэрофлота" кружит над нами, пока позволяет топливо. Если метеоусловия не улучшатся, и он может улететь на запасной аэродром", - сообщили в аэропорте.

Судя по информации о статусе рейса на онлайн-табло, на два-три часа задерживается прибытие рейсов авиакомпаний S7, "ЮТэйр" и "Трансаэро"; на один час - "Аэрофлота". Кроме того, задержан и обратный вылет самолетов.

Напомним, смог от лесных пожаров в Томске отразился на авиасообщении в регионе. На прошлой неделе были задержаны десятки рейсов, местные аэропорты работали с большими перебоями.

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