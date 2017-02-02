Самолет с треснувшим стеклом экстренно сел в Ростове-на-Дону

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пассажирский лайнер Airbus A319, вылетевший из Симферополя в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону, сообщает "Интерфакс".

Сразу после вылета экипаж самолета сообщил о трещине в стекле кабины пилотов. Было принято решение о вынужденной посадке.

Самолет выработал топливо и совершил благополучную посадку. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

Несколько дней назад самолет компании "Победа", следовавший из Москвы в Пермь, совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

После приземления медики оказали ему всю необходимую помощь. Продолжить полет пассажир и его спутники отказались.

[URLEXTERNAL= http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/428]Как правильно осуществлять пассажирские перевозки[/URLEXTERNAL]