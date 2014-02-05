Форма поиска по сайту

05 февраля 2014, 17:41

Транспорт

С лета 2015 года "Аэроэкспресс" запустит двухэтажные электрички

Фото: пресс-служба компании Stadler

С лета 2015 года российская компания "Аэроэкспресс" будет вводить двухэтажные поезда на маршрутах в столичные аэропорты, говорится в опубликованном в среду сообщении компании.

Поезда будут развивать скорость до 160 километров в час, в них будет два класса вагонов - "бизнес-" и "эконом-".

"Старт коммерческой эксплуатации первого поезда назначен на июнь 2015 года, а последний из партии, двадцать пятый поезд, как ожидается, будет запущен в эксплуатацию в июне 2016 года", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что это произойдет начиная с октября 2014 года.

На данный момент швейцарский концерн Stadler изготовил первый алюминиевый кузов вагона, а в общей сложности для "Аэроэкспресса" в Швейцарии произведут три из 25 заказанных двухэтажных электричек.

Первую планируется доставить в Россию в октябре, после чего она пройдет сертификацию и технические испытания, в том числе на пригодность к работе в зимних условиях.

Напомним, в мае прошлого года "Аэроэкспресс" подписал со Stadler контракт на поставку двухэтажных поездов на 685 млн евро. С их помощью "Аэроэкспресс" рассчитывает разрешить проблему исчерпанной пропускной способности на своих маршрутах и создать более комфортные условия поездки.

