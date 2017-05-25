Война, изменившая мир: легендарной эпопее Джорджа Лукаса исполняется 40 лет

Кадр из фильма "Звездные войны: Новая надежда"

Легендарной эпопее Джорджа Лукаса "Звездные войны" исполняется 40 лет. Премьера первой части состоялась 25 мая 1977 года. Тогда никто не верил в успех кампании Лукаса, но впоследствии именно эта "космическая опера" спасла от банкротства 20th Century Fox и Disney, став одним из самых высокобюджетных фильмов в истории кино.

Выходу первого фильма предшествовала публикация одноименного романа: в 1976 году американский писатель Алан Дин Фостер издал книгу под названием "Эпизод 4. Новая Надежда", при том, что на обложке было указано авторство лишь Джорджа Лукаса. Таково было условие компании 20th Century Fox, которая, опасаясь провала фильма в прокате, решила проверить заинтересованность публики и создать ажиотаж вокруг истории. Спустя год, именно Джордж Лукас получил специальную премию "Хьюго", которую вручает конгресс Всемирного сообщества научной фантастики. Все это, разумеется, привлекло много внимания к выходу картины, а ее невероятный коммерческий успех послужил поводом для продолжения франшизы, истории, затянувшейся на 40 лет.

Кстати, сам Фостер, хоть и остался неизвестным для широкой аудитории, все же стал благодаря "Звездным войнам" востребованным сценаристом и написал литературные адаптации известных фильмов, начиная от "Чужого" и "Хроник Риддика", заканчивая "Стартреком".

Если вы ничего не знаете о "Звездных войнах"...

Вы могли не смотреть ни одной из частей, но совершенно точно слышали о "Звездных войнах". Если так, то самое время пройти небольшой "ликбез" по вселенной Лукаса и, в конце концов, посмотреть хотя бы основные семь эпизодов, потому что уже в декабре 2017 выйдет восьмой фильм с подзаголовком "Последний джедай".

Краткий словарь Джедаи – рыцари, обладающие сверхъестественными способностями;

– рыцари, обладающие сверхъестественными способностями; Ситхи – джедаи, перешедшие на темную сторону, противники рыцарей;

– джедаи, перешедшие на темную сторону, противники рыцарей; Сила – энергетическое поле, управлять которым могут джедаи и ситхи. Обладает темной и светлой стороной;

– энергетическое поле, управлять которым могут джедаи и ситхи. Обладает темной и светлой стороной; Корусант – планета-столица, центр галактики;

– планета-столица, центр галактики; Клоны – элитные бойцы, созданные по образу Джанго Фетта. В дальнейшем стали имперскими штурмовиками;

– элитные бойцы, созданные по образу Джанго Фетта. В дальнейшем стали имперскими штурмовиками; Звезда смерти – боевая станция, способная уничтожать планеты.



Плохой, хороший, злой

Несмотря на фантастические спец-эффекты и масштабные батальные сцены, снятые с использованием самых современных технологий, "Звездные войны" в своей основе всегда оставались классической детской сказкой, где добро, любовь, верность, дружба и преданность побеждают зло. Во вселенной Джорджа Лукаса живут сотни персонажей, сражающиеся за ту или иную сторону. Вот главные из них: