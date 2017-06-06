Форма поиска по сайту

06 июня 2017, 14:25

Культура

Владельца крупнейшей коллекции трофеев "Звездных войн" ограбил близкий друг

Фото: ТАСС/Zuma/Hitoshi Yamada

Владелец самой большой коллекции атрибутов "Звездных войн" заявил, что его ограбили. Об этом сообщает South China Morning Post.

Потерпевший Стив Санвит подозревает в краже одного из своих близких друзей. В период с 2015 по 2016 год из коллекции пропало от 120 до 130 экземпляров стоимостью 200 тысяч долларов.

Санвит является управляющим ранчо "Оби-Ван" – огромного музея, посвященного "Звездным воинам". Коллекционер сообщил, что его друг часто бывал у него дома.

Всего в коллекции Сансвита более 300 тысяч предметов, связанных с известной киносагой: костюмы, фигурки и копии космических кораблей.

"Звездные войны" – культовая фантастическая франшиза в жанре космической оперы, включающая в себя 8 кинофильмов, а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры и игрушки. Фантастическую Вселенную "Звездных войн" создал американский режиссер Джордж Лукас в конце 1970-х годов.
