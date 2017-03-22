Скончался Народный артист РСФСР Георгий Котов

Народный артист РСФСР, режиссер Омского государственного музыкального театра, лауреат театральной премии "Золотая Маска" Георгий Котов скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Егор Валерьянович Котов родился 17 сентября 1940 года. После школы он приехал в Москву и поступил в ГИТИС на факультет актеров театра музыкальной комедии, а также на высшие режиссерские курсы. Одной из первых киноролей Котова была в комедии Ивана Лукинского "Иван Бровкин на целине", после которой Котов уехал вернулся в родной Оренбург, а затем переехал в Омск, где поступил на службу в Музыкальный театр. За 47 лет работы на сцене Котов создал более 200 постановок, многие из которых были удостоены российских и международных театральных премий, а сам режиссер стал лауреатом премии "Легенда омской сцены".

В 2017 году совет фестиваля "Золотая маска" присудил Котову премию "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", но до вручения награды актер не дожил. Котов скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.