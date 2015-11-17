Михайловский театр отзывает оперу "Трубадур" с "Золотой маски"

Фото: mikhailovsky.ru

17 ноября на сайте Михайловского театра было опубликовано заявление художественного руководителя Владимира Кехмана, в котором выражается позиция руководства театра по участию оперы "Трубадур" в национальной премии "Золотая маска". Спектакль отзывается с конкурса, так как "экспертный совет включил в число номинантов постановку, не отметив при этом его создателей — режиссера и дирижера" - то есть Дмитрия Чернякова и Михаила Татарникова.

"Золотая маска", в свою очередь, сослалась на пункт, прописанный в положениях премии: "На соискание Премии в Основной номинации "Лучший спектакль" конкурсов спектаклей оперы, оперетты/ мюзикла и балета могут быть выдвинуты:

– спектакли – переносы зарубежных постановок на российскую сцену. При этом участники группы авторов-создателей оригинальной версии спектакля (постановщики: режиссер, хореограф, художник и т.п.) выдвижению на соискание Премии в Частных Номинациях указанных конкурсов не подлежат".

"Трубадур" в Михайловском театре является переносом постановки 2012 года в театре "Ла Монне" (Брюссель, Бельгия). По этой причине режиссер спектакля не был выдвинуты в качестве номинанта на "Золотую маску".

Сайт премии также сообщает, что Михаил Татарников не попал в число номинантов "общим решением Экспертного совета, который руководствовался исключительно творческими и художественными критериями".