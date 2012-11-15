Объявлены номинанты фестиваля "Золотая Маска - 2013"

Фото: ИТАР-ТАСС

Стали известны номинанты 19-го фестиваля "Золотая Маска", который пройдет в Москве с 1 марта по 15 апреля 2013 года. В рамках проекта представят 57 спектаклей и 46 театров из разных городов России.

Примечательно, что в этом году на фестивале широко представлены регионы: Воронеж, Саратов, Пермь, Новосибирск, Петрозаводск, Астрахань. Около 48% от общего числа номинаций отдано московским режиссерам, актерам и театральным постановкам. При этом больше всего номинаций у Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также у Мариинского театра.

Составление списка оказалось трудоемким процессом, эксперты просмотрели 608 спектаклей. В списке заявлены 148 номинантов, сообщили организаторы.

Среди драматических спектаклей большой формы – "Без названия" театра Ф. Волкова из Ярославля, "Год, когда я не родился", московского театра О.Табакова, "Маленькие трагедии Пушкина" театра "Сатирикон", "Фрекен Жюли" Театра Наций. Драматические спектакли малой формы представлены постановками "Антитела" петербургского театра "Балтийский Дом", "Двое в твоем доме", столичного Театр.doc, "Путешествие Алисы в Швейцарию" красноярского драматического театра имени Пушкина. В номинации на лучшую женскую драматическую роль заявлены Мария Луговая, Наталья Горячева, Ольга Белинская и Чулпан Хаматова. За лучшую драматическую мужскую роль поборются Евгений Миронов, Илья Дель, Юрий Яковлев и Виталий Кищенко.

Также в списке указаны номинации "Драма. Работа режиссера", "Драма. Работа художника", "Куклы. Спектакль", "Куклы. Работа актера", "Оперный спектакль", "Балет", "Современный танец" и многие другие.

Церемония вручения премии фестиваля намечена на 16 апреля. Победителей будут награждать на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.



Кроме того, весной состоится пятую по счету внеконкурсную"Маска Плюс", в которой примут участие спектакли из стран СНГ и Балтии, Европы и США, а также постановки, рекомендованные экспертами "Золотой Маски".

Нельзя не отметить тот факт, что программа "Новая пьеса" в следующем году будет впервые выделена в самостоятельный раздел афиши. В рамках мероприятия представят российские и зарубежные спектакли современников, а также проведут мастер-классы, семинары и обсуждения.

Фестиваль "Золотая Маска" учрежден в 1994 году Союзом театральных деятелей России. Его участники получают премии за лучшие работы во всех сферах театрального искусства. Лауреатов премии называют на Фестивале спектаклей-номинантов, который проводится ежегодно.