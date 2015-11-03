Премия "Золотая маска" объявила номинантов этого года

Фото: ТАСС/ Максим Шеметов

3 ноября в Москве были объявлены номинанты главной театральной премии "Золотая маска".

В номинации "Драма. Спектакль большой формы" трижды представлен Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург). На премию номинированы такие постановки труппы, как Zholdak Dreams, "Пьяные" и "Человек".

Также в списке претендентов есть московский Театр имени Вахтангова с постановкой "Бег, Театр Наций со "Сказками Пушкина", РАМТ и его "Нюрнберг", "Сон в летнюю ночь" Мастерской Петра Фоменко. Надо отметить, что в перечне есть спектакли "Гоголь-центра" "Обыкновенная история" и "Юбилей ювелира", поставленный в МХТ имени Чехова, несмотря на то, что ранее режиссеры этих постановок – Кирилл Серебренников и Константин Богомолов – отказались от участия в премии из-за развернувшегося вокруг нее скандала.

Также сегодня были объявлены номинанты в музыкальных категориях: лидером здесь стал Пермский Театр оперы и балета имени Чайковского (художественный руководитель – Теодор Курентзис), у него 22 номинации. Также в числе лидеров – Театр оперы и балета из Екатеринбурга и Большой театр.