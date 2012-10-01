Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября 2012, 18:45

Регионы

В подмосковном Жуковском высадят новые деревья

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках экологической программы на территории подмосковного Жуковского проводится санитарная вырубка старых сухих деревьев. Из городского бюджета на эти цели выделят 1 миллион 800 тысяч рублей.

Уже к началу зимы на территориях вырубят 460-490 деревьев и вывезут 181 кубометр древесных отходов. На очистку городских лесов от валежника планируется потратить полтора миллиона рублей, сообщается на сайте администрации городского округа Жуковский.

Вместо вырубленных старых в наукограде высадят новые молодые деревца. Озеленением Жуковского будет заниматься предприятие "Инжтехсервис", которое выиграло аукцион на проведение работ.

Ссылки по теме


Жуковский леса вырубка деревьев озеленение города

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика