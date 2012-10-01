В подмосковном Жуковском высадят новые деревья

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках экологической программы на территории подмосковного Жуковского проводится санитарная вырубка старых сухих деревьев. Из городского бюджета на эти цели выделят 1 миллион 800 тысяч рублей.

Уже к началу зимы на территориях вырубят 460-490 деревьев и вывезут 181 кубометр древесных отходов. На очистку городских лесов от валежника планируется потратить полтора миллиона рублей, сообщается на сайте администрации городского округа Жуковский.

Вместо вырубленных старых в наукограде высадят новые молодые деревца. Озеленением Жуковского будет заниматься предприятие "Инжтехсервис", которое выиграло аукцион на проведение работ.