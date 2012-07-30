Северный округ Москвы убирают хуже всего

ИТАР-ТАСС

В июне 2012 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства проанализировал работу подрядных организаций в части содержания и уборки городских территорий за первое полугодие текущего года и определил наиболее недобросовестных коммунальщиков, сообщается на сайте ведомства.

Хуже всего дела с уборкой дворовых территорий обстоят в Юго-Восточном округе столицы, где ровно половина (5 из 10) подрядных организаций являются недобросовестными. Испытывает проблемы и Северо-Западный округ (три организации). Несколько лучше дела в Северо-Восточном и Северном округах, где обнаружено по одной недобросовестной организации.

Самым неблагополучным округом по содержанию и уборке дорог оказался Северный, там с поставленными задачами не справляются 4 из 11 организаций, в Северо-Восточном округе таких подрядчиков три, а в Центральном, Южном и Восточном - по одному.

Как ранее заявлял руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Цыбин, к подрядчикам, которые не справляются с возложенными на них обязанностями по уборке и содержанию территорий, применяются штрафные санкции. Недавно столичные власти приняли решение следить за коммунальщиками при помощи установленных во дворах видеокамер.