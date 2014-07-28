Москвичей спросят об авансовой оплате коммунальных услуг

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В "Активном гражданине" появился опрос про оплату жилищно-коммунальных услуг. Власти интересуются, оплачивают ли москвичи ЖКУ заранее перед отпусками. "Чтобы вернуться после летних каникул без долгов, некоторые москвичи оплачивают услуги заранее. А Вы пользуетесь возможностью авансом внести коммунальные платежи?" – спрашивается в сервисе.

"Мосгорсправка": Как стать "Активным гражданином"

Также пользователей приложения спросили, хотели бы они получать SMS с напоминанием о необходимости оплаты ЖКУ. В опросе отмечается, что жители часто забывают оплатить услуги до 10 число каждого месяца.

За прохождение опроса пользователям начисляется 40 баллов.

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также в МФЦ.