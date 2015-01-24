С лужами во время оттепели будут бороться дополнительные бригады "Мосводостока"

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Дополнительные бригады "Мосводостока" будут круглосуточно мониторить дороги и искать подтопления во время оттепели, рассказал M24.ru пресс-секретарь заммэра по вопросам ЖКХ Игорь Пергаменщик. С лужами на улицах будет бороться на 10 бригад больше, чем в начале января. Кроме того, выделено восемь дополнительных вакуумных машин.

"Для предотвращения подтоплений, которые возможны при повышения температуры после снегопадов, в городе организованы дежурства дополнительных бригад "Мосводостока", круглосуточно занимающихся мониторингов состояния столичных магистралей", - рассказал Пергаменщик.

На борьбу с лужами отправят 152 машины специализированной вакуумной техники, 82 бригады и 368 рабочих. По словам Пергаменщика, подтопления возможны при повышения температуры после снегопадов. Напомним, что в эти выходные на смену морозной и бесснежной погоде приходят оттепель и снегопад.

Он также добавил, что в случае необходимости горожане могут обращаться с заявками в соответствующий раздел портала "Наш город".

Напомним, в начале 2014 года на сайте "Наш город" появилась возможность жаловаться на подтопления проезжей части. Отметим, что этой зимой в Москве морозы до минус 20 градусов чередуются с оттепелями, мощные снегопады - с дождями, в связи с этим идет активное таяние снега.

Анатолий Федотов