Фурсенко назначен гендиректором ФК "Зенит"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) и "Зенита" Сергей Фурсенко вернулся в петербургский клуб. Он назначен на пост генерального директора, говорится в сообщении пресс-службы клуба. Позже его назначат председателем правления и президентом клуба.

Ранее пост гендиректора "Зенита" занимал Максим Митрофанов. Изменения в организационной структуре клуба проведены с целью "достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба", говорится в сообщении.

"Зенит" занял третье место в чемпионате РФПЛ сезона 2016/2017 и не попал в Лигу чемпионов УЕФА в новом сезоне. Команда в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы. В Кубке России питерский клуб остановился на стадии 1/8 финала.