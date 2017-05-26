Фурсенко назначен гендиректором ФК "Зенит"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) и "Зенита" Сергей Фурсенко вернулся в петербургский клуб. Он назначен на пост генерального директора, говорится в сообщении пресс-службы клуба. Позже его назначат председателем правления и президентом клуба.
Ранее пост гендиректора "Зенита" занимал Максим Митрофанов. Изменения в организационной структуре клуба проведены с целью "достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба", говорится в сообщении.
"Зенит" занял третье место в чемпионате РФПЛ сезона 2016/2017 и не попал в Лигу чемпионов УЕФА в новом сезоне. Команда в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы. В Кубке России питерский клуб остановился на стадии 1/8 финала.
С 2003 по 2008 год был гендиректором дочернего предприятия ПАО "Газпром" "Лентрансгаз".
В конце 2005 года Сергей Фурсенко был назначен председателем совета директоров "Зенита", а в январе следующего года стал президентом клуба. При его руководстве "Зенит" выиграл первое чемпионство в российской истории в 2007 году.
С 3 января 2010 года по 25 июня 2012 года занимал должность президента РФС. C марта 2012 по март 2014 года являлся членом исполкома УЕФА.
В июле 2012 года был включен в Президентский совет по развитию физкультуры и спорта. Член Совета директоров ПАО "Газпром Нефть" и ООО "Газпром Газомотороное топливо".