Бразильская полиция нашла сестру Халка

Халк. Фото: ИТАР-ТАСС

Сестра футболиста "Зенита" Халка, похищенная неизвестными, нашлась. Девушка была найдена спустя сутки после исчезновения.

Полиция обнаружила девушку идущей по шоссе, после чего доставила ее домой, сообщает "Интерфакс".

Подробности станут известны позже.

Напомним, сестра Халка была похищена группой неизвестных накануне вечером. Злоумышленники затолкали девушку в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

В связи с похищением сестры, Халк планировал покинуть расположение "Зенита" и отправиться на родину, чтобы участвовать в розыске девушки.

Руководство "Зенита" уже заявило, что футболист останется восстанавливаться после травмы в России, поскольку поиски сестры увенчались успехом.