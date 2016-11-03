Комиссия ФИФА забраковала поле "Зенит-Арены" из-за вибрации

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Комиссия ФИФА забраковала выкатное поле нового стадиона "Зенита" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам представителей Международной футбольной федерации, на таком поле невозможно играть из-за вибрации. Причиной этого, возможно, стала легкость конструкции, на которой разбит травяной газон

Основание поля стадиона выполнено из стали. В ходе его создания конструкция была облегчена с почти восьми с половиной тысяч тонн до пяти-шести тысяч. Это привело к нехватке как массы, так и жесткости.

Например, выдвижные поля в Германии, США и Японии выполнены из железобетона и весят более 10 тысяч тонн. Если строители в ближайшее время не исправят проблему, стадион не сможет принять встречи Кубка конфедераций 2017 года.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году. В связи с заявкой на проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 года проект несколько раз отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Окончание строительства арены запланировано на декабрь.

