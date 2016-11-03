Комиссия ФИФА забраковала поле "Зенит-Арены" из-за вибрации

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Комиссия ФИФА забраковала выкатное поле нового стадиона "Зенита" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка".
По словам представителей Международной футбольной федерации, на таком поле невозможно играть из-за вибрации. Причиной этого, возможно, стала легкость конструкции, на которой разбит травяной газон
Основание поля стадиона выполнено из стали. В ходе его создания конструкция была облегчена с почти восьми с половиной тысяч тонн до пяти-шести тысяч. Это привело к нехватке как массы, так и жесткости.
Например, выдвижные поля в Германии, США и Японии выполнены из железобетона и весят более 10 тысяч тонн. Если строители в ближайшее время не исправят проблему, стадион не сможет принять встречи Кубка конфедераций 2017 года.