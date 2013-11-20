Земфира переиздаст свою дискографию на виниле

Фото: ИТАР-ТАСС

Земфира выпустит все свои пластинки на виниле. Поступать в продажу они будут в течение 2013-2014 годов. Об этом певица сообщила в своем Твиттере.

Артистка переиздаст все альбомы, включая шесть номерных, сборник би-сайдов и саундтрек к фильму "Последняяя сказка Риты".

Каждый альбом выпустят в оригинальной обложке, фонограммы пройдут специальный мастеринг под винил. Первая виниловая версия альбома "Жить в твоей голове" выйдет 29 ноября.

Всего за годы своей творческой деятельности Земфира выпустила шесть пластинок: "Земфира", "Прости меня моя любовь", "Четырнадцать недель тишины", "Вендетта", "Спасибо", "Жить в твоей голове". Также свет увидели сборник бисайдов Z-Sides, Live.2006, Live2.2009 и сингл "До свидания".