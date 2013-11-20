Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2013, 17:46

Шоу-бизнес

Земфира переиздаст свою дискографию на виниле

Фото: ИТАР-ТАСС

Земфира выпустит все свои пластинки на виниле. Поступать в продажу они будут в течение 2013-2014 годов. Об этом певица сообщила в своем Твиттере.

Артистка переиздаст все альбомы, включая шесть номерных, сборник би-сайдов и саундтрек к фильму "Последняяя сказка Риты".

Каждый альбом выпустят в оригинальной обложке, фонограммы пройдут специальный мастеринг под винил. Первая виниловая версия альбома "Жить в твоей голове" выйдет 29 ноября.

Всего за годы своей творческой деятельности Земфира выпустила шесть пластинок: "Земфира", "Прости меня моя любовь", "Четырнадцать недель тишины", "Вендетта", "Спасибо", "Жить в твоей голове". Также свет увидели сборник бисайдов Z-Sides, Live.2006, Live2.2009 и сингл "До свидания".

Земфира альбомы музыка винил

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика