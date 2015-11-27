На маршруте утренних "Ласточек" появятся новые остановки

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На маршруте утренних экспрессов "Ласточка" Москва – Зеленоград появятся дополнительные остановки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 3 декабря поезда из Крюкова в 6:32 будут останавливаться на станции Химки в 6:45, а "Ласточки", которые отправлялись из Зеленограда в 6:57, будут делать остановку на станции Сходня в 7:04.

Раньше поезда следовали без остановок, причем экспрессы, которые уходят с Ленинградского вокзала в 5:55 и 6:20, будут ехать в Зеленоград, минуя Химки и Сходню.

Движение новых скоростных составов "Ласточка" на участке Москва – Крюково – Тверь было запущено 1 октября. Они способны развивать скорость до 160 километров в час. В результате время в пути сократилось в два раза – с 57 до 25 минут.

В ноябре цены на проезд в "Ласточках" снизились: подешевели и разовые билеты, и абонементные. Так, цена доехать от Сходни до Химок и от Сходни до Зеленограда теперь можно за 35 рублей вместо 50.

Проезд от Крюкова до Химок снизился со 100 до 75 рублей. Абонементы на участках Сходня – Химки и Сходня – Крюково стоит теперь 1750 рублей вместо 2000. Стоимость проезда до Крюкова при покупке месячного абонементного билета составляет 100 рублей, разовая поездка – 160 рублей.

Сейчас пассажиры могут купить три вида абонементных билетов: на пять рабочих дней, на месяц по рабочим дням и на полный месяц.