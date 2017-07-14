Собянин рассказал о планах развития особой экономической зоны в Зеленограде

Собянин посетил площадки особой экономической зоны в Зеленограде

Сергей Собянин осмотрел ход работ по развитию инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) в Зеленограде, а также проверил, как продвигается благоустройство площадей Юности и Часов.

Отметив, что особая экономическая зона действует в Зеленограде уже почти 12 лет, мэр столицы заявил о необходимости улучшить реальные результаты работы ее производств.

"С учетом этого федеральными и московскими властями был принят ряд решений, призванных исправить ситуацию. Во-первых, была расширена территория ОЭЗ за счет включения в нее новых перспективных площадок. Во-вторых, полномочия по управлению особой экономической зоны были переданы правительству Москвы. И, в-третьих, буквально на днях Московская городская дума приняла закон о дополнительных налоговых льготах для резидентов ОЭЗ", – пояснил Собянин.

"Мы рассчитываем, что эти решения вдохнут новую жизнь в особую экономическую зону, которая уже вскоре станет одной из главных точек роста высокотехнологичной промышленности Москвы", – добавил мэр.