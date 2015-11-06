Около 600 тысяч пассажиров проехали на "Ласточках" из Москвы в Тверь

Фото: m24/Михаил Сипко

Железнодорожный экспресс "Ласточка" за первый месяц движения на участке Москва – Крюково – Тверь перевез 625 тысяч 844 пассажира, сообщает пресс-служба РЖД.

Наиболее востребованы скорые пригородные поезда оказались в понедельник и пятницу.

Проезд в "Ласточке" до платформы Крюково стоит 160 рублей, до Твери – 400 рублей.

Для пассажиров "Ласточки" действует три вида абонементных билетов: на 5 рабочих дней, на месяц по рабочим дням и на полный календарный месяц.

Жители Зеленограда за месяц приобрели более 1000 абонементов. Всего пассажиры купили 4234 абонемента. Пересели на "Ласточку" более половины всех пассажиров.

Ранее руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что около 15 процентов автомобилистов к концу 2015 года будут добираться от Москвы до Зеленограда на железнодорожном экспрессе "Ласточка".

Движение новых скоростных составов "Ласточка" на участке Москва – Крюково – Тверь было запущено 1 октября. Они способны развивать скорость до 160 километров в час. В результате, время в пути сократилось в два раза – с 57 до 25 минут.

По маршруту Ленинградский вокзал – Крюково курсирует 30 пар экспрессов в сутки, в том числе 22 пары до Крюково и восемь пар до Твери. Общее число поездов увеличилось с 84 до 114 пар в сутки.