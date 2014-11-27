На древнейшей улице Москвы могут снизить скорость движения - Кузнецов

Фото: M24.ru

Парк "Зарядье" планируют открыть через три года к 870-летию столицы. Активная стройка около Кремля развернется в 2015 году. О том, как будут развиваться прилегающие к парку территории, а также какие улицы в центре Москвы планируют сделать доступнее для пешеходов, в интервью M24.ru рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

- В следующем году планируется приступить к строительству парка "Зарядье". Рассматриваете ли вы дополнительное развитие прилегающего к парку района Китай-города. В частности, планируется ли восстанавливать Псковский переулок и делать сквозной проход от Варварки к "Зарядью"?

- Безусловно, при развитии территории парка "Зарядье" мы рассматриваем и развитие прилегающих к нему территорий. К примеру, проект обустройства набережной рядом с "Зарядьем", который изначально не входил в задание по разработке концепции, сейчас вошел в пакет работ по планированию будущего парка. Сейчас мы рассматриваем вариант сокращения количества полос на Московорецкой набережной с шести до четырех. Это поможет сделать ее более комфортной для пешеходов. Специалисты анализируют транспортные потоки на Москворецкой набережной, чтобы принять правильное решение.

Кроме того, дополнительная работа ведется по зоне, где расположены храмы и Английское подворье. Изначально здесь не предусматривался сквозной проход от Варварки к "Зарядью". Однако сейчас мы будем пересматривать этот проект, искать компромисс с коллегами из Музея Москвы, руководством Английского подворья, патриархией и другими. Для нас организация здесь сквозного прохода означает возможность прохождения коммуникаций между Варваркой и парком, а для них – возможность подъезда обслуживающего транспорта к объектам, расположенным здесь.

Также мы рассматриваем Москворецкий мост. Пока он не входит в объем работ по парку, однако в концепции было предложено сделать его частично пешеходным, чтобы соединить уже существующие пешеходные зоны в Замоскворечье с "Зарядьем". Сейчас этот вопрос прорабатывается.

- Существует ли опасность транспортного или пешеходного коллапса на небольших улицах внутри Китай-города?

- При планировании дальнейшего развития территории мы смотрим, чтобы такого коллапса не произошло. Напомню, что при строительства парка "Зарядье" предусматривается обустройство парковки на 500 машино-мест. Конечно, это совсем немного для такой территории. Такой объем был предусмотрен осознанно для того, чтобы не привлекать большие транспортные потоки к парку.

Отмечу, что "Зарядье" находится в прекрасной пешеходной доступности от метро. По данным специалистов, анализировавших пешеходный трафик на этих территориях, ежегодно здесь "проходят" до 20 миллионов человек. Красная площадь и прилегающие к ней территории – это один из самых популярных пешеходных маршрутов в Москве и мы не ставили себе целью привлечь сюда еще посетителей. Для нас главное – повысить комфортность пребывания на этой площадке. Благодаря габаритам "Зарядья" мы разрядим нагрузку на Красную площадь. То столпотворение, которое мы местами наблюдаем в районе Китай-города и Красной площади, Зарядье его отчасти воспримет на себя. Таким образом, пребывание в центре станет комфортнее.

- В целом, какой потенциал развития имеет этот район? Планируется ли какие-то улицы здесь сделать полностью пешеходными?

- Варварку (древнейшую улицу города) полностью пешеходной делать не планируется, однако будет рассматриваться вопрос о смешанном движении здесь пешеходов и транспорта со снижением скорости для автомобилистов. Также рассматривается возможность сделать некоторые переулки Китай-города пешеходными. Так, пешеходный маршрут может быть организован от "Зарядья" через Варварку и Солянку к площади Яузских ворот.

- Как идет взаимодействие с общественностью в вопросе строительства парка "Зарядье"?

- Мы ведем активный диалог с городскими и федеральными структурами, патриархией, общественниками и просто неравнодушными людьми. Всю актуальную информацию по строительству парка можно получить в информационном павильоне "Зарядье". В настоящее время готовится очередной пакет проектной документации и в феврале-марте 2015 года мы актуализируем всю находящуюся в павильоне информацию.

Мария Солтыс