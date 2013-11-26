Надо создать среду, куда хочется возвращаться из отпуска - Кузнецов

Главный архитектор города Сергей Кузнецов рассказал о необходимости проведения международных архитектурных конкурсов.
Строительство любого знакового проекта в городе – это всегда "точка кипения". Планы и перспективы новых объектов обсуждают не только архитекторы, но и власти, и население. Чтобы примирить общественную дискуссию, дать возможность раскрывать новые таланты и сделать качественный продукт, устраивают конкурсы.
По мнению Сергея Кузнецова, они должны выходить на международный уровень. Этот принцип пользуется популярностью во всем мире.
"Покупая качественный иностранный автомобиль, мы голосуем рублем. В архитектуре все гораздо сложнее. Невозможно купить чужой город и начать в нем жить. Но создать ту среду, в которую хочется с удовольствием возвращаться из отпуска, нам вполне по силам", - отметил главный архитектор столицы.
"Международные проекты - это как конвертация валюты. Твоя среда обретает международный стандарт, и это очень важно в первую очередь для экономики", - добавил он.
Актуальные международные конкурсы в Москве
Конкурс на строительство нового корпуса Третьяковской галереи
Ссылки по теме
- Строительство нового корпуса Третьяковки начнется в 2014 году
- Новый музейный комплекс Третьяковской галереи построят к 2018 году
Подобный конкурс уже проводился в 1990-х годах. Тогда было построено здание депозитария и выставочные пространства. В настоящее время этот процесс продолжается. И к 2018 году рядом с основным корпусом Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке появится новое четырехэтажное здание, которое станет гармоничным продолжением музейного комплекса.
В здании разместятся фондохранилище, реставрационные мастерские и новые выставочные залы. Кроме того, предусмотрены и помещения для проведения различных культурно-просветительских мероприятий.
Победителем на разработку концепции архитектурно-художественного образа фасадов нового здания стало бюро SPEECH.
Строительство запланировано на начало 2014 года.
Бюро SPEECHБыло образовано в 2006 году в результате долгого сотрудничества возглавляемых Сергеем Чобаном берлинского офиса nps tchoban voss и его московского представительства "Чобан и партнеры" с мастерской "С.П.Проект", во главе которой стоял Сергей Кузнецов. В 2012 году, заняв пост главного архитектора столицы, он вышел из состава партнеров бюро.
Сегодня SPEECH - одна из ведущих архитектурных мастерских в России, которая специализируется на проектировании зданий и комплексов разного функционального назначения, разработке градостроительных концепций, а также создании интерьерных решений.
В настоящее время в мастерской работают около 200 сотрудников - архитекторы, конструкторы, инженеры и менеджеры, разрабатывающие десятки проектов для Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, стран СНГ и мира.
По проектам бюро были реализованы такие знаковые проекты, как офисное здание на Ленинском проспекте, жилой дом "Гранатный,6", жилой комплекс "Грюнвальд", деловой центр "Аквамарин", "Музей архитектурной графики" в Берлине и другие.
Конкурс на парк Зарядье
Зарядье - исторический район в Москве в южной части Китай-города между улицей Варварка и Москвой-рекой. Начиная с первого поселения в XII веке здесь всегда кипела жизнь. Сначала это был оживленный речной порт. В XVI веке, когда Москва стала столицей, квартал заселили аристократы и дипломаты. В XVIII веке они переехали вместе со столицей в Санкт-Петербург, а Зарядье превратилось в колоритные трущобы. В начале XX века это был плотно застроенный уютный квартал старого города, снесенный в ходе сталинской реконструкции Москвы. На этом месте должно было вырасти самое высокое здание, однако на его фундаменте появилась самая большая в мире гостиница "Россия". В 2006-м гостиницу снесли, а пустырь окружили забором, ставшим самой большой рекламной площадью в Европе.
Ссылки по теме
- "Зарядье" должно работать 24 часа в сутки семь дней в неделю
- Строительством парка "Зарядье" займется российская компания
На этом пустыре сначала хотели построить жилой район, но из-за банкротства инвестора планы так и не осуществились.
В 2012 году было принято решение о строительстве парка. Тогда же был объявлен конкурс, участие в котором приняли ведущие мировые архитектурных компаний. В состав жюри вошли исполнительный директор Притцкеровской премии Марта Торн и профессор Гарварда, "кудесник" ландшафтного дизайна Кен Смит. Победителем было признано архитектурное бюро Diller Scofidio + Renfro.
Второе место заняла российская команда ТПО "Резерв", возглавляемая архитектором Владимиром Плоткиным. Среди знаковых реализованных проектов этого бюро - такие здания, как высотный комплекс "Аэробус" в районе станции метро "Аэропорт", бизнес-центр "Сити" на Земляном Валу, офисный комплекс "Аэрофлота" на Международном шоссе и много других.
Главная идея проекта парка "Зарядье" заключается в создании нескольких уровней тематических террас для разного времяпровождения. На верхнем уровне они предлагали сделать смотровую площадку с видом на Москву-реку. На втором - историческую, а все новые объекты расположить на третьем уровне и объединить пешеходным кольцом. Пространство четвертого уровня планировалось для масштабных событий.
Третье место досталось голландскому архитектурному бюро MVRDV. Эта Мастерская была основана в 1991 году и названа по первым буквам фамилий основателей бюро - Вини Маса, Якоба ван Рейса и Натали де Врис. В числе реализованных проектов компании - "Сельский дом" в Нидерландах, офис для DNB Bank в Норвегии, Китайский музей комиксов и мультипликации и много других.
В "Зарядье" голландцы предлагали построить информационный центр "Ворота Москвы" с двумя смотровыми площадками и пешеходными мостами. А также особое внимание уделить подземной парковке и ландшафтному дизайну. По их замыслу, парк должны были украсить пруды с водными растениями и фонт для обеспечения прохлады в летнее время года.
Команда-победитель Diller Scofidio предлагает разделить парк на четыре ландшафтные зоны: тундра, степь, лес и болота, а также создать разный микроклимат с помощью регулирования температуры, имитации естественного света и генерации ветровых потоков.
Техническое задание будет сделано на основе проекта-победителя, но другие команды смогут его дополнить.
Строительные работы парка "Зарядье" планируют начать в конце 2014 года, а закончить в течение двух-трех лет.
Diller Scofidio + Renfro
Архитектурное бюро было основано Элизабет Диллер (профессор архитектуры в Принстонском Университете) и Рикардо Скофидио (профессор в школе архитектуры Куппер Юнион) в 1979 году в Нью-Йорке. В 2004 году третьим партнером компании стал Чарльз Ренфро. На сегодняшний день в "Диллер Скофидио + Ренфро" работает около 90 квалифицированных специалистов из разных стран, а годовая прибыль компании составляет $23,4 млн.
На счету агентства сотни проектов, выполненных в разных сферах архитектуры. Это и городской дизайн, и всевозможные инсталляции, мультимедийный театр и многое другое. Среди самых известных проектов "Диллер Скофидио + Ренфро" можно выделить несколько реконструкций: парк "Хай-Лайн", "Линкольн-центр" в Нью-Йорке и Институт современного искусства в Бостоне.
За время своего существования компания получила множество премий и наград. Среди них премия и орден почета Американского института архитекторов и премия в области архитектуры от Национального музея дизайна Купера-Хьюитта в Нью-Йорке. А в этом году они претендуют на самую главную архитектурную премию – Притцкеровскую.
Притцкеровская премияНаграда, присуждаемая ежегодно за достижения в области архитектуры. Премия широко известна в мире и считается аналогом Нобелевской премии. Нобелевская премия по архитектуре не вручается, что побудило семью Притцкеров (владельцы сети отелей Hyatt по всему миру) в 1979 году учредить собственную архитектурную премию, лауреат которой помимо "нобелевского статуса" получает 100 тысяч долларов США.
Международное жюри премии каждый год меняется и состоит из самых авторитетных архитекторов, архитектурных критиков и бизнесменов.
Место церемонии вручения также всегда меняется и сопровождается выставкой, рассказывающей о работах всех притцкеровских лауреатов. Притцкеровская премия вручалась в Национальной галерее в Вашингтоне, в музее "Метрополитен" в Нью-Йорке, в Версальском дворце, в Пражском замке, в Белом доме в Вашингтоне, на Капитолийском холме в Риме и в других городах.
Конкурс МФЦ в Рублево-Архангельском
Международный финансовый центр в Рублево-Архангельском - проект комплексного развития территории, предусматривающий строительство офисов, жилья, гостиниц, коммерческой и социальной инфраструктуры.
Предметом международного конкурса стала разработка архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рублево-Архангельского.
В ноябре 2013 года международное жюри отобрало 8 команд, в число которых вошли специалисты из России, Бельгии, США, Великобритании, Китая, Германии и Франции. Второй этап конкурса планируется провести весной 2014 года.
Рублево-Архангельское - территория на западе Москвы, расположенная вблизи Захарковской поймы Москвы-реки и Новорижского шоссе. С 1 июля 2012 года данная территория (отдельная площадка), согласно проекту расширения Москвы, передана из состава Московской области в состав муниципального округа Кунцево ЗАО Москвы.
Конкурс на Музейно-выставочный комплекс ГЦСИ
Ссылки по теме
- Центр современного искусства построят в районе Ходынского поля
- Парк, метро и музеи: какие объекты появятся на Ходынке
Решение о расширении Государственного Центра Современного Искусства и создания на его базе музейного комплекса было принято в 2009 году. Изначально планировалось расширить территорию центра на Зоологической, затем построить новый комплекс на Бауманской улице. Однако в 2012 году утвержденный проект был заморожен. А в 2013 году было решено, что комплекс построят на Ходынском поле, где к 2015 году планируют открыть новую станцию метро и парк.
Открытый конкурс позволил принять участие как компаниям с внушительным портфолио, так и всем желающим архитекторам. На первом этапе конкурса победили десять участников, среди которых известные архитектурные бюро из Пекина, Дублина, Бельгии и других городов. Занятно и то, что наряду с мировыми звездами архитектуры в десятку лучших вошел неизвестный архитектор из Перми Антон Барклянский.
Победителей второго этапа конкурса назовут в декабре 2013 года.
Конкурс на оформление входа гостиницы Украина
Гостиница "Украина" - одна из семи сталинских высоток, силуэт которых является узнаваемым символом Москвы во всем мире. Построенное в 50-х годах прошлого века здание гостиницы является архитектурной доминантой и обозначает собой начало Кутузовского проспекта - одной из важнейших артерий города.
Международный конкурс на решение входной группы гостиницы "Украина" был объявлен 15 февраля 2013 года. Основной целью конкурса стал поиск оптимального художественного, дизайнерского и архитектурного решения. Победителей планируется объявить в феврале 2014 года.
Конкурс на развитие территории завода "Серп и молот"
В ноябре 2013 года стали известны имена пяти команд-финалистов конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории завода "Серп и Молот". Из 52 претендентов, участвующих в конкурсе, жюри отобрало пятерку лучших, в которую вошли архитекторы из Великобритании, Франции, Нидерландов, а также российская архитектурная мастерская "Проект Меганом", которая победила в конкурсе на реставрацию ЗИЛа.
По условиям конкурса, на участке общей площадью 58,6 га будет создан многофункциональный квартал, включающий жилую и общественно-деловую застройку, объекты социального назначения, развитую инфраструктуру, общественные пространства и зеленые зоны.
Конкурс на развитие территорий Москвы-реки
В 2014 году в Москве планируется провести конкурс на подготовку концепции развития набережных Москвы-реки. По своим масштабам он будет сопоставим с международным конкурсом развития Московской агломерации.
Конкурс на разработку концепции развития Московской агломерации
Международный конкурс на разработку концепции развития Московской агломерации стартовал в середине января 2012 года. На участие было подано 67 заявок, из которых экспертная группа выбрала десять проектных команд. Впоследствии число участников сократилось до девяти.
Ссылки по теме
- Проект развития московской агломерации учтут при разработке Генплана
- К проекту "Большая Москва" привлекут экспертов из мировых столиц
Итоги конкурса на разработку концепции Московской агломерации международное жюри подвело в сентябре 2012 года. Согласно решению жюри, победителем сразу в двух номинациях - "Развитие Московской агломерации" и "Развитие "Большой Москвы" - стала франко-российская команда Grumbach-Wilmotte, а лучшим проектом по формированию административно-делового центра на присоединенных территориях названа идея урбанистов из США - команды Urban design associates.
Остальные проектные бюро, среди которых команды из Италии, Нидерландов, Испании, Франции, а также три российские архитектурные мастерские, были признаны финалистами конкурса.
Основная идея архитекторов американской компании - соединить столичные аэропорты экспресс-поездами, а также связать их с центральными станциями метрополитена города. Офисы, где работают москвичи, предлагают переместить из центра Москвы на окраины, чтобы избавить центр от пробок и развить инфраструктуру периферии. Особое внимание американцы уделили необходимости развития водного транспорта.
Основная идея французского бюро Antoine Grumbach et Associes, которое занималось созданием концепции "Большого Парижа" (проекта расширения французской столицы) - проложить от присоединяемых подмосковных земель огромный бульвар до Москвы и развивать вдоль него инфраструктуру, создав таким образом линейный город.
В ближайшем будущем также планируется развитие спальных районов. Эта тема будет обсуждаться на предстоящем Урбанистическом форуме.
Московский урбанистический форум – международная конференция в области градостроительства, урбанистики и смежных дисциплин, ежегодно проходит в Москве. С 2012 года организатором форума выступает правительство Москвы. Международный партнер форума – Urban Land Institute. Программная дирекция - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Форум зарекомендовал себя авторитетной международной площадкой для дискуссий среди признанных в мире архитекторов, урбанистов, сити-менеджеров и представителей бизнес-сообщества.
Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка"Некоммерческий международный образовательный проект, основанный в 2009 году. "Стрелка" находится на территории бывшей шоколадной фабрики "Красный Октябрь" на Болотном острове - в двух шагах от Кремля, Дома на набережной и Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Институт занимает фабричные гаражи, где до 2009 года располагался культурный центр "АРТСтрелка".
Главная задача "Стрелки" - воспитать новое поколение архитекторов, дизайнеров и специалистов по медиа, от которых будет зависеть облик мира в XXI веке. Автор образовательной программы "Стрелки" - лауреат Притцкеровской премии, голландский архитектор Рем Колхас.
Анна Лебедева