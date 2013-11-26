Надо создать среду, куда хочется возвращаться из отпуска - Кузнецов

Сергей Кузнецов: "Идеальных конкурсов не бывает"

Главный архитектор города Сергей Кузнецов рассказал о необходимости проведения международных архитектурных конкурсов.

Строительство любого знакового проекта в городе – это всегда "точка кипения". Планы и перспективы новых объектов обсуждают не только архитекторы, но и власти, и население. Чтобы примирить общественную дискуссию, дать возможность раскрывать новые таланты и сделать качественный продукт, устраивают конкурсы.

По мнению Сергея Кузнецова, они должны выходить на международный уровень. Этот принцип пользуется популярностью во всем мире.

"Покупая качественный иностранный автомобиль, мы голосуем рублем. В архитектуре все гораздо сложнее. Невозможно купить чужой город и начать в нем жить. Но создать ту среду, в которую хочется с удовольствием возвращаться из отпуска, нам вполне по силам", - отметил главный архитектор столицы.

"Международные проекты - это как конвертация валюты. Твоя среда обретает международный стандарт, и это очень важно в первую очередь для экономики", - добавил он.

Актуальные международные конкурсы в Москве

Конкурс на строительство нового корпуса Третьяковской галереи

Подобный конкурс уже проводился в 1990-х годах. Тогда было построено здание депозитария и выставочные пространства. В настоящее время этот процесс продолжается. И к 2018 году рядом с основным корпусом Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке появится новое четырехэтажное здание, которое станет гармоничным продолжением музейного комплекса.

В здании разместятся фондохранилище, реставрационные мастерские и новые выставочные залы. Кроме того, предусмотрены и помещения для проведения различных культурно-просветительских мероприятий.

Победителем на разработку концепции архитектурно-художественного образа фасадов нового здания стало бюро SPEECH.

Строительство запланировано на начало 2014 года.

Бюро SPEECH Было образовано в 2006 году в результате долгого сотрудничества возглавляемых Сергеем Чобаном берлинского офиса nps tchoban voss и его московского представительства "Чобан и партнеры" с мастерской "С.П.Проект", во главе которой стоял Сергей Кузнецов. В 2012 году, заняв пост главного архитектора столицы, он вышел из состава партнеров бюро. Сегодня SPEECH - одна из ведущих архитектурных мастерских в России, которая специализируется на проектировании зданий и комплексов разного функционального назначения, разработке градостроительных концепций, а также создании интерьерных решений. В настоящее время в мастерской работают около 200 сотрудников - архитекторы, конструкторы, инженеры и менеджеры, разрабатывающие десятки проектов для Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, стран СНГ и мира. По проектам бюро были реализованы такие знаковые проекты, как офисное здание на Ленинском проспекте, жилой дом "Гранатный,6", жилой комплекс "Грюнвальд", деловой центр "Аквамарин", "Музей архитектурной графики" в Берлине и другие.

Конкурс на парк Зарядье

Зарядье - исторический район в Москве в южной части Китай-города между улицей Варварка и Москвой-рекой. Начиная с первого поселения в XII веке здесь всегда кипела жизнь. Сначала это был оживленный речной порт. В XVI веке, когда Москва стала столицей, квартал заселили аристократы и дипломаты. В XVIII веке они переехали вместе со столицей в Санкт-Петербург, а Зарядье превратилось в колоритные трущобы. В начале XX века это был плотно застроенный уютный квартал старого города, снесенный в ходе сталинской реконструкции Москвы. На этом месте должно было вырасти самое высокое здание, однако на его фундаменте появилась самая большая в мире гостиница "Россия". В 2006-м гостиницу снесли, а пустырь окружили забором, ставшим самой большой рекламной площадью в Европе.

На этом пустыре сначала хотели построить жилой район, но из-за банкротства инвестора планы так и не осуществились.

В 2012 году было принято решение о строительстве парка. Тогда же был объявлен конкурс, участие в котором приняли ведущие мировые архитектурных компаний. В состав жюри вошли исполнительный директор Притцкеровской премии Марта Торн и профессор Гарварда, "кудесник" ландшафтного дизайна Кен Смит. Победителем было признано архитектурное бюро Diller Scofidio + Renfro.

Второе место заняла российская команда ТПО "Резерв", возглавляемая архитектором Владимиром Плоткиным. Среди знаковых реализованных проектов этого бюро - такие здания, как высотный комплекс "Аэробус" в районе станции метро "Аэропорт", бизнес-центр "Сити" на Земляном Валу, офисный комплекс "Аэрофлота" на Международном шоссе и много других.

Главная идея проекта парка "Зарядье" заключается в создании нескольких уровней тематических террас для разного времяпровождения. На верхнем уровне они предлагали сделать смотровую площадку с видом на Москву-реку. На втором - историческую, а все новые объекты расположить на третьем уровне и объединить пешеходным кольцом. Пространство четвертого уровня планировалось для масштабных событий.

Третье место досталось голландскому архитектурному бюро MVRDV. Эта Мастерская была основана в 1991 году и названа по первым буквам фамилий основателей бюро - Вини Маса, Якоба ван Рейса и Натали де Врис. В числе реализованных проектов компании - "Сельский дом" в Нидерландах, офис для DNB Bank в Норвегии, Китайский музей комиксов и мультипликации и много других.

В "Зарядье" голландцы предлагали построить информационный центр "Ворота Москвы" с двумя смотровыми площадками и пешеходными мостами. А также особое внимание уделить подземной парковке и ландшафтному дизайну. По их замыслу, парк должны были украсить пруды с водными растениями и фонт для обеспечения прохлады в летнее время года.

Команда-победитель Diller Scofidio предлагает разделить парк на четыре ландшафтные зоны: тундра, степь, лес и болота, а также создать разный микроклимат с помощью регулирования температуры, имитации естественного света и генерации ветровых потоков.

Техническое задание будет сделано на основе проекта-победителя, но другие команды смогут его дополнить.

Строительные работы парка "Зарядье" планируют начать в конце 2014 года, а закончить в течение двух-трех лет.

Diller Scofidio + Renfro

Архитектурное бюро было основано Элизабет Диллер (профессор архитектуры в Принстонском Университете) и Рикардо Скофидио (профессор в школе архитектуры Куппер Юнион) в 1979 году в Нью-Йорке. В 2004 году третьим партнером компании стал Чарльз Ренфро. На сегодняшний день в "Диллер Скофидио + Ренфро" работает около 90 квалифицированных специалистов из разных стран, а годовая прибыль компании составляет $23,4 млн.

На счету агентства сотни проектов, выполненных в разных сферах архитектуры. Это и городской дизайн, и всевозможные инсталляции, мультимедийный театр и многое другое. Среди самых известных проектов "Диллер Скофидио + Ренфро" можно выделить несколько реконструкций: парк "Хай-Лайн", "Линкольн-центр" в Нью-Йорке и Институт современного искусства в Бостоне.

За время своего существования компания получила множество премий и наград. Среди них премия и орден почета Американского института архитекторов и премия в области архитектуры от Национального музея дизайна Купера-Хьюитта в Нью-Йорке. А в этом году они претендуют на самую главную архитектурную премию – Притцкеровскую.

Притцкеровская премия Награда, присуждаемая ежегодно за достижения в области архитектуры. Премия широко известна в мире и считается аналогом Нобелевской премии. Нобелевская премия по архитектуре не вручается, что побудило семью Притцкеров (владельцы сети отелей Hyatt по всему миру) в 1979 году учредить собственную архитектурную премию, лауреат которой помимо "нобелевского статуса" получает 100 тысяч долларов США. Международное жюри премии каждый год меняется и состоит из самых авторитетных архитекторов, архитектурных критиков и бизнесменов. Место церемонии вручения также всегда меняется и сопровождается выставкой, рассказывающей о работах всех притцкеровских лауреатов. Притцкеровская премия вручалась в Национальной галерее в Вашингтоне, в музее "Метрополитен" в Нью-Йорке, в Версальском дворце, в Пражском замке, в Белом доме в Вашингтоне, на Капитолийском холме в Риме и в других городах.



Конкурс МФЦ в Рублево-Архангельском

Международный финансовый центр в Рублево-Архангельском - проект комплексного развития территории, предусматривающий строительство офисов, жилья, гостиниц, коммерческой и социальной инфраструктуры.

Предметом международного конкурса стала разработка архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рублево-Архангельского.

В ноябре 2013 года международное жюри отобрало 8 команд, в число которых вошли специалисты из России, Бельгии, США, Великобритании, Китая, Германии и Франции. Второй этап конкурса планируется провести весной 2014 года.

Рублево-Архангельское - территория на западе Москвы, расположенная вблизи Захарковской поймы Москвы-реки и Новорижского шоссе. С 1 июля 2012 года данная территория (отдельная площадка), согласно проекту расширения Москвы, передана из состава Московской области в состав муниципального округа Кунцево ЗАО Москвы.

Конкурс на Музейно-выставочный комплекс ГЦСИ

Решение о расширении Государственного Центра Современного Искусства и создания на его базе музейного комплекса было принято в 2009 году. Изначально планировалось расширить территорию центра на Зоологической, затем построить новый комплекс на Бауманской улице. Однако в 2012 году утвержденный проект был заморожен. А в 2013 году было решено, что комплекс построят на Ходынском поле, где к 2015 году планируют открыть новую станцию метро и парк.

Открытый конкурс позволил принять участие как компаниям с внушительным портфолио, так и всем желающим архитекторам. На первом этапе конкурса победили десять участников, среди которых известные архитектурные бюро из Пекина, Дублина, Бельгии и других городов. Занятно и то, что наряду с мировыми звездами архитектуры в десятку лучших вошел неизвестный архитектор из Перми Антон Барклянский.

Победителей второго этапа конкурса назовут в декабре 2013 года.

Конкурс на оформление входа гостиницы Украина

Гостиница "Украина" - одна из семи сталинских высоток, силуэт которых является узнаваемым символом Москвы во всем мире. Построенное в 50-х годах прошлого века здание гостиницы является архитектурной доминантой и обозначает собой начало Кутузовского проспекта - одной из важнейших артерий города.

Международный конкурс на решение входной группы гостиницы "Украина" был объявлен 15 февраля 2013 года. Основной целью конкурса стал поиск оптимального художественного, дизайнерского и архитектурного решения. Победителей планируется объявить в феврале 2014 года.

Конкурс на развитие территории завода "Серп и молот"

В ноябре 2013 года стали известны имена пяти команд-финалистов конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории завода "Серп и Молот". Из 52 претендентов, участвующих в конкурсе, жюри отобрало пятерку лучших, в которую вошли архитекторы из Великобритании, Франции, Нидерландов, а также российская архитектурная мастерская "Проект Меганом", которая победила в конкурсе на реставрацию ЗИЛа.

По условиям конкурса, на участке общей площадью 58,6 га будет создан многофункциональный квартал, включающий жилую и общественно-деловую застройку, объекты социального назначения, развитую инфраструктуру, общественные пространства и зеленые зоны.

Конкурс на развитие территорий Москвы-реки

В 2014 году в Москве планируется провести конкурс на подготовку концепции развития набережных Москвы-реки. По своим масштабам он будет сопоставим с международным конкурсом развития Московской агломерации.



Конкурс на разработку концепции развития Московской агломерации

Международный конкурс на разработку концепции развития Московской агломерации стартовал в середине января 2012 года. На участие было подано 67 заявок, из которых экспертная группа выбрала десять проектных команд. Впоследствии число участников сократилось до девяти.

Итоги конкурса на разработку концепции Московской агломерации международное жюри подвело в сентябре 2012 года. Согласно решению жюри, победителем сразу в двух номинациях - "Развитие Московской агломерации" и "Развитие "Большой Москвы" - стала франко-российская команда Grumbach-Wilmotte, а лучшим проектом по формированию административно-делового центра на присоединенных территориях названа идея урбанистов из США - команды Urban design associates.

Остальные проектные бюро, среди которых команды из Италии, Нидерландов, Испании, Франции, а также три российские архитектурные мастерские, были признаны финалистами конкурса.

Основная идея архитекторов американской компании - соединить столичные аэропорты экспресс-поездами, а также связать их с центральными станциями метрополитена города. Офисы, где работают москвичи, предлагают переместить из центра Москвы на окраины, чтобы избавить центр от пробок и развить инфраструктуру периферии. Особое внимание американцы уделили необходимости развития водного транспорта.

Основная идея французского бюро Antoine Grumbach et Associes, которое занималось созданием концепции "Большого Парижа" (проекта расширения французской столицы) - проложить от присоединяемых подмосковных земель огромный бульвар до Москвы и развивать вдоль него инфраструктуру, создав таким образом линейный город.

В ближайшем будущем также планируется развитие спальных районов. Эта тема будет обсуждаться на предстоящем Урбанистическом форуме.

Агломерация – это концентрация в крупном городе промышленных, общественных, культурных и других учреждений, объединенных в единое целое интенсивными связями.

Московский урбанистический форум – международная конференция в области градостроительства, урбанистики и смежных дисциплин, ежегодно проходит в Москве. С 2012 года организатором форума выступает правительство Москвы. Международный партнер форума – Urban Land Institute. Программная дирекция - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Форум зарекомендовал себя авторитетной международной площадкой для дискуссий среди признанных в мире архитекторов, урбанистов, сити-менеджеров и представителей бизнес-сообщества.

Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" Некоммерческий международный образовательный проект, основанный в 2009 году. "Стрелка" находится на территории бывшей шоколадной фабрики "Красный Октябрь" на Болотном острове - в двух шагах от Кремля, Дома на набережной и Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Институт занимает фабричные гаражи, где до 2009 года располагался культурный центр "АРТСтрелка". Главная задача "Стрелки" - воспитать новое поколение архитекторов, дизайнеров и специалистов по медиа, от которых будет зависеть облик мира в XXI веке. Автор образовательной программы "Стрелки" - лауреат Притцкеровской премии, голландский архитектор Рем Колхас.

