Вопрос о перекрашивании Китайгородской стены обсудят с москвичами

Фото: wikipedia.org/Kmorozov

Вопрос о перекрашивании Китайгородской стены в белый цвет могут вынести на общественное обсуждение. Об этом в интервью Агентству "Москва" рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Напомним, перекрасить Китайгородскую стену в исторический белый цвет предлагается в рамках проекта строительства парка "Зарядье", который создается на месте снесенной гостиницы "Россия".

По словам Сергея Кузнецова, цвет стены не играет особо существенной роли с точки зрения развития площадки.

"Я не считаю принципиальным моментом – вернуть белый цвет или не вернуть, намного более важны остальные элементы. Я думаю, что мы еще подискутируем на эту тему, возможно, будет опрос среди жителей. Для имиджа вопрос, конечно, заметный, но с точки зрения развития площадки, это, честно говоря, вторично", – сказал главный архитектор столицы.

Ранее сообщалось, что в Китайгородской стене может открыться этнографический музей под названием "Стена". Его основная идея – с помощью экспозиции различных уникальных образцов искусства и культуры отдать должное народам, которые населяли Россию и Москву сотни лет назад. К разработке концепции музея планируют привлечь известных российских и международных искусствоведов, арт-менеджеров, коллекционеров и музейных специалистов.



Как будет выглядеть парк "Зарядье"

Идею создания парковой зоны "Зарядье" площадью 15 гектар предложил Владимир Путин в январе 2012 года.

Парк будет всесезонным – в павильонах, встроенных в активный рельеф, создадут искусственный климат. Также разрабатывается инновационная система освещения, которая сделает парк безопасным и удобным в темное время суток. Таким образом, это общественное пространство будет работать 365 дней в году.

Помимо этого, площадь парка разделят на четыре зоны по типу ландшафта – болото, лес, степь и тундра. На территории также создадут медиацентр и ледяную пещеру. Около 12 миллионов человек смогут посещать парк ежегодно.

В настоящее время на территории парка идут строительные работы, которые планируется завершить в 2017 году.