20 ноября 2013, 12:49

Город

Строительством парка "Зарядье" займется российская компания

Фото: kultura.mos.ru

Власти Москвы до конца года планируют составить техническое задание на разработку проекта парка в Зарядье. Техзадание будет сформировано на базе концепции международного консорциума Diller Scofidio + Renfro. При этом строительством объекта займется российская компания, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Международный архитектурный конкурс был проведен на идею парка. Каждая команда - участник конкурса получила деньги за свою работу, а мы получили идею. Теперь нам предстоит с нашими российскими специалистами, которые знают отечественные нормы и правила проектирования, укладывать ее в технологическое задание к проекту", - приводит слова Хуснуллина пресс-служба Стройкомплекса.

После формирования технического задания будет объявлен конкурс на проектирование, затем проведена экспертиза проектной документации и объявлен конкурс на строительство объекта. "Я убежден, что парк будут строить российские компании, которые обязательно должны иметь опыт работы в исторической части Москвы", - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Победителем международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Зарядье" стала интернациональная команда Diller Scofidio + Renfro. В нее входят представители Германии, Италии, США, Дании, Великобритании и России.

Проект команды предлагает разбить парк на несколько зон, которые будут отображать 4 российских пейзажа: лес, болото, степь и тундру. Искусственный микро-климат в разных частях парка создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

Второе место досталось консорциуму ТПО "Резерв" из России, а третье заняла команда во главе с бюро MVRDV из Нидерландов.

