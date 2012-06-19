Обзор московской прессы: 19 мая

С 1 июля 2012 г. МГТС повышает стоимость аренды своей кабельной канализации примерно на 17%. Если правительство Москвы заставит операторов переносить подвесные линии связи под землю (а такие планы у чиновников есть), то им придется повышать тарифы для абонентов. «Ведомости»

Российский «Гринпис» направил жалобу губернатору Московской области Сергею Шойгу и запрос в Генпрокуратуру. По данным экологов, земли в охранной зоне Приокско-Террасного заповедника в Серпуховском районе распродают под строительство коттеджей. Об этом «Известиям» рассказал Михаил Крейндлин, руководитель программы «Гринпис» России по особо охраняемым природным территориям (ООПТ). «Известия»

Школьников перестанут отправлять на бесплатные спектакли группами, водить детей в театр доверят родителям. Такую программу прорабатывает столичный департамент культуры. Руководитель ведомства Сергей Капков рассказал «Известиям», что взрослым москвичам и самим будет интересно посмотреть некоторые театральные постановки. «Известия»

С 1 сентября меню образовательных учреждений опять будет изменено, а руководство детсадов и школ будет решать, готовить ли еду в столовой или отдать эту функцию на откуп комбинатам питания, сообщила «Известиям» Татьяна Ануфриева, советник руководителя департамента образования Москвы. «Известия»

Департамент имущества города Москвы (ДИГМ) выставил на торги 5,9% акций автомобильного завода «Автофрамос». Компания является совместным предприятием автоконцерна Renault и правительства Москвы. Французам принадлежит 94,1% акций. По данным «Известий», начальная стоимость акций завода оценена ДИГМом почти в 2 млрд рублей. Аналитики считают оценку стоимости акций завышенной. «Известия»

Конкурс на застройку Зарядья не дал ответа на вопрос, каким должен быть парк на месте демонтированной гостиницы «Россия». Однако по итогам экспертного обсуждения выделились два основных направления развития территории. Часть архитекторов хотят видеть в Зарядье современное, меняющееся и высокотехнологичное пространство. Другие с той же настойчивостью выступают за консервативный, «патриотический» вариант с восстановлением Китайгородской стены без изысков и нововведений. «Московские новости»

Муниципальные депутаты начали брать под свой контроль расходование местными властями средств из городской казны. Первый прецедент создан в Тропарево-Никулино (Западный округ). В префектуре полагают что местные депутаты смогут присутствовать как наблюдатели на конкурсах по госзакупкам, а потом публично высказываться об их итогах. «Московские новости»

За год, прошедший после объявления о расширении Москвы, стоимость квадратных метров в районах, которые должны стать частью агломерации, заметно выросла. В самых востребованных населенных пунктах прибавка составила 30%, что выше, чем в Подмосковье. Специалисты прогнозируют, что такая тенденция будет усиливаться, наиболее популярные у покупателей новостройки будут прибавлять до 5% ежемесячно. «Московские новости»

С 1 июля горячая вода подорожает на 5 рублей. Коммунальные тарифы будут расти в два этапа. Осенью поднимутся цены на содержание и ремонт жилья, подорожает холодная и горячая вода, водоотведение, тепло, электричество и газ. Поэтому приучать детей к экономии следует уже с малолетства. «Вечерняя Москва»

Передвижные кафе на колесах могут появиться в столице. Планируется, что в разгар рабочего дня они будут кормить москвичей, которые трудятся в центре, а вечером – жителей спальных районов. «МК»