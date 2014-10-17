Псковский переулок возле Кремля может быть восстановлен

Фото: M24.ru

В центре Москвы возле будущего парка "Зарядье" могут восстановить Псковский переулок, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Утраченный" переулок существовал между улицей Варварка и Москворецкой набережной до середины 60-х годов прошлого века.

"Переулок был ликвидирован, когда шло комплексное благоустройство территории, прилегающей к гостинице "Россия", - отметил руководитель Мосгорнаследия Александр Кибовский. Он добавил, что переулок планируется восстановить и сделать здесь систему сквозных проходов.

Псковский переулок проходил от улицы Варварка между колокольней церкви Георгия на Псковской горе и Знаменским монастырем к берегу Москвы-реки. Свое название переулок получил в XVI веке. В то время после присоединения Пскова к Московскому княжеству сюда переселили псковитян. С тех пор переулок так и назывался - Псковский.

Напомним, в апреле 2014 года столичные власти объявили конкурс на разработку концепции парка "Зарядье" на месте гостиницы "Россия". Победителем стала интернациональная команда Diller Scofidio + Renfro, а победителем конкурса на проектирование и строительство парка "Зарядье" стала компания "Мосинжпроект".

В "Зарядье" будут представлены растения со всей России. Планируется воссоздать четыре типа российского пейзажа: лес (березовая роща и сосновый бор), степь, тундру и болото. Искусственный микроклимат в разных частях парка создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

На территории парка появится смотровая площадка с выходом к Москве-реке, медиа-павильон "Заповедное посольство", "ледяная пещера", выставочный комплекс, кафе и рестораны, магазин сувениров, а также подземный паркинг.