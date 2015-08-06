"Зарядье" гармонично впишется в исторический облик центра - эксперт

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Проект парка "Зарядье", строящийся возле Кремля, получил положительную оценку Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (International Council on Monuments and Sites - ИКОМОС). Об этом сообщает пресс-служба МФК "Зарядье".

Как уточняется, европейский специалист по культурному наследию, эксперт ИКОМОС, профессор Тодор Крестев недавно посетил столицу с целью выяснить, как будущий парк повлияет на объект всемирного наследию ЮНЕСКО "Московский Кремль и Красную площадь".

Представленный ему проект Крестев оценил по достоинству, отметив, что парк "Зарядье" гармонично впишется в исторический облик центра. Кроме того, с территории самого парка откроются новые виды на Кремль.

Эксперт также рекомендовал обратить особое внимание на Китайгородскую стену, обратив внимание на необходимость сохранить археологию как память этого места. Он поддержал идею размещения археологической экспозиции в культурном центре "Стена", который планируется открыть на территории "Зарядья".

Итоговое заключение ИКОМОС ожидается в течение текущего месяца.

"Мы понимаем культурную значимость территории будущего парка "Зарядье". В рамках данного уникального проекта важно сохранить связь времен, не утратив исторические ценности. Мнение эксперта ЮНЕСКО и его рекомендации позволят нам обратить внимание на особо значимые аспекты при осуществлении дальнейшей работы", - отметил директор департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры России Владимир Цветнов.

Как будет выглядеть парк "Зарядье"

Напомним, что на месте, где когда-то стояла гостиница "Россия", появится парк "Зарядье" площадью 10,9 гектара. В соответствии с архитектурной концепцией, парк будет отражать разнообразие растительного мира четырех климатических зон России - средняя полоса, тундра, субтропики, Сибирь.

Оформлением парка будет заниматься интернациональный консорциум во главе с архитектурным бюро Diller Scofidio+Renfro.

В рамках проекта, на территории "Зарядья" появится филармония, рассчитанная на 1,5 тыс. мест. Еще 300 посадочных мест будут располагаться в малом зале. В филармонии появится раздвигающаяся стена, которая будет открываться, и за концертами смогут наблюдать 5 тысяч гостей парка. К филармонии будет подведен так называемый "летящий" мост с выходом на набережную.

Что касается Китайгородской стены, то в ней могут открыть Этнографический музей. Экспозиция музея будет посвящена первичным искусствам. Идею поддерживают и авторы концепции парка.