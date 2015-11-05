Археологи нашли в Зарядье золотоордынские артефакты

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В строящемся парке "Зарядье" археологи сделали ряд находок, включая комплекс золотоордынских артефактов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего лаборанта института археологии РАН Никиту Савельева.

"У нас есть комплекс золотоордынских находок – вещей с нижней Волги, также у нас подбирается великолепная коллекция органических материалов. Слой настолько законсервирован, что там сохраняются волосы, овечья шерсть. Все это будет отправлено на анализ ДНК", – рассказал Савельев.

Он отметил, что археологи собрали неплохую коллекцию керамики и смогли проследить, как она эволюционировала с XVII-XVIII века. "Интересно и само место. Мы подозреваем, что раскопом нашли улицу Великую", – сообщил Савельев.

По словам Савельева, археологи планируют раскопать самые интересные слои времен основания Москвы и посмотреть, как тогда жили люди, какая у них была посуда, как они питались, какими пользовались породами деревьев. "По нашим ощущениям, один век жизни людей в Москве – это примерно метр слоя. Мы прошли три метра, опустились на 300 лет назад", – сказал он.

Отметим, в конце октября археологи сообщили о найденной в ходе раскопок в Зарядье уникальной находке – московской берестяной грамоте. Она представляет из себя частное письмо, написанное, буква к букве, отчетливым книжным почерком XIV века, на специально подготовленной полосе бересты.

До сих пор за всю историю археологических исследований в Москве было найдено лишь три грамоты, причем только одна содержала развернутый текст.

Ранее там же был обнаружен один из крупнейших кладов монет. Находка датируется первой половиной XVII века. Всего найдено около 43 тысяч серебряных монет. Монеты находились в трех чернолощеных сосудах – крупной кубышке, фляге и кувшине.

Найденный клад состоит из серебряных монет и медных копеек, изготовленных в технике медной чеканки. Его вес достигает 675 граммов.