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Команды-победители первого этапа конкурса на проект концепции парка "Зарядье" побывали на самом дорогом пустыре страны, который им предстоит благоустраивать. После осмотра того, что осталось от гостиницы "Россия", архитекторы обсудили увиденное и поделились первыми идеями о том, что они будут делать с 13 гектарами по соседству с Кремлем.

Так, один из архитекторов намерен организовать здесь полноценный доступ к воде, другой - хочет разместить на территории парка огромный танцпол, чтобы люди могли веселиться и отмечать праздники на свежем воздухе.

Победителя конкурса объявят в ноябре 2013 года. На площади 13 га будет минимум построек, много зеленых насаждений, активно будет использовано подземное пространство. Парк "Зарядье" могут открыть уже в 2015 году.

Напомним, в апреле в столице стартовал открытый международный конкурс на разработку архитектурной концепции парка в Зарядье, который появится на месте снесенной гостиницы "Россия" возле Кремля. Для участия приглашены как российские, так и зарубежные архитектурные бюро. Работы по созданию парка планируется начать уже в этом году.