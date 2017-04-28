Два автомобильных и три пешеходных моста появятся на ЗИЛе

Пять мостов через Москву-реку к Варшавскому шоссе и проспекту Андропова появятся на территории ЗИЛа, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Один из двух автомобильных мостов станет продолжением Варшавского шоссе, к нему же будет вести пешеходный мост. Два других проложат через старое русло Москвы-реки.

Планируется также построить две магистральные улицы – от Севастопольского проспекта и до улицы Трофимова вдоль МЦК, а также продление Симоновской набережной.

Появится сеть улиц районного значения. Одна пройдет вдоль МЦК от Симоновской набережной до станции ЗИЛ, другая – вдоль Москвы-реки от набережной до проспекта Андропова. Запроектирована магистраль над железнодорожным полотном МЦК и выходом к станции метро "Технопарк".