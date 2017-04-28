Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля 2017, 14:39

Город

Два автомобильных и три пешеходных моста появятся на ЗИЛе

Фото: stroi.mos.ru

Пять мостов через Москву-реку к Варшавскому шоссе и проспекту Андропова появятся на территории ЗИЛа, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Один из двух автомобильных мостов станет продолжением Варшавского шоссе, к нему же будет вести пешеходный мост. Два других проложат через старое русло Москвы-реки.

Планируется также построить две магистральные улицы – от Севастопольского проспекта и до улицы Трофимова вдоль МЦК, а также продление Симоновской набережной.

Появится сеть улиц районного значения. Одна пройдет вдоль МЦК от Симоновской набережной до станции ЗИЛ, другая – вдоль Москвы-реки от набережной до проспекта Андропова. Запроектирована магистраль над железнодорожным полотном МЦК и выходом к станции метро "Технопарк".

Реновация территории бывшей промзоны "ЗИЛ" – один из крупнейших строительных проектов столицы. На участке в 65 гектаров построят 10 жилых комплексов, образовательные и культурные учреждения и парк.

В нижней части квартала расположится Пространство жизни с домами высотой от трех до 15 этажей. Самым высоким зданием станет 150-метровая башня. В Пространстве знаний построят 12 детских садов и три школы со спортивной площадкой и инфраструктурой.

В центре квартала проложат бульвар длиной 1,2 километра – Пространство притяжения, где появятся фонтан и центр современного искусства "Эрмитаж-Москва".

Вверху от бульвара планируют разбить Пространство природы – современный парк с велодорожками, спортивными и детскими площадками и арт-объектами.

Сюжет: Реновация московских промзон
ЗИЛ промзоны улицы мосты городские территории развитие промзон парки и пешеходные зоны строительство и реконструкция строительство и снос

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика