Промзоны "Южный порт" и Бирюлево станут перспективными площадками для города

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Около 15 тысяч гектаров промзон Москвы на данный момент проинспектировали специалисты столичного Стройкомплекса. Об этом в интервью порталу комплекса градостроительной политики и строительства сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По его словам, по большинству этих территорий уже есть планы развития, а по некоторым еще предстоит принять решения. Наибольший интерес к развитию заброшенных промышленных зон, по мнению председателя комитета, проявляют отечественные инвесторы.

"Основная проблема – взаимоотношения собственников различных земельных участков. Там, где собственник один, проблем, как правило, не возникает. Но если их много – начинаются длительные переговоры, ведь у каждого свои пожелания. В то же время возникают вопросы и по структуре застройки промзон. Инвесторы обязуются строить за свой счет и дороги, и социальные объекты, но сейчас в условиях кризиса сосредотачивают свои усилия в первую очередь на жилье, так как оно окупается быстрее", – отметил Константин Тимофеев.

Он добавил, что с начала этого года на территории промзон сдали более 830 тысяч квадратных метров различной недвижимости.

Стадион "Арена Легенд" на территории бывшей промзоны ЗИЛ

Как уточнил председатель комитета, наиболее успешно идет работа по реновации территории бывшего ЗИЛа. На данный момент основное строительство ведется на двух участках. "В скором времени будет выставлена на торги дополнительная площадка. Там появится комплексная многофункциональная застройка с офисами, жильем, бизнес-центрами и социальными объектами", – добавил Константин Тимофеев.

Кроме того, рядом с хоккейным центром, построенным на территории ЗИЛа, ведутся строительно-монтажные работы по возведению центра водных видов спорта.

Другая крупна промзона, "Серп и Молот", находится на начальном этапе реконструкции. На данный момент столичные власти уже утвердили проект планировки территории, а инвестор получил градостроительный план земельного участка. В то же время, как сообщил Константин Тимофеев, городу еще предстоит определиться с площадкой для строительства метро на этой территории.

"Безусловно, это будет мощный драйвер для развития всей промзоны. Вообще, по нашим оценкам, реконструкция "Серпа и Молота" займет пять-шесть лет", – сообщил он.

Перспективной площадкой для развития также является "Южный порт". Однако цельная концепция развития этой промзоны еще не определена. "Со временем здесь появятся и рабочие места, и жилье, и социальные объекты и многое другое. Еще одна интересная промзона – Бирюлево. Сейчас ведется градостроительная проработка этой площадки, и, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев проект ее реновации будет утвержден. Здесь появится крупный транспортно-пересадочный узел Малого кольца Московской железной дороги, что тоже хорошо для развития территории", – заявил Константин Тимофеев.

Председатель Москомстройинвеста также обратил внимание на то, что продолжается работа по совершенствованию нормативной базы, связанной с восстановлением промышленных зон. В частности, в Госдуму был внесен законопроект, который будет регулировать комплексное развитие промзон. Этот документ подробно регламентирует подготовку к редевелопменту: разработку и утверждение концепции развития промзоны и программы ее реализации, а также проекта планировки территории.

По словам Константина Тимофеева, законопроект, рассмотрение которого намечено на сентябрь, предлагает разные механизмы вовлечения собственников в процесс реорганизации: от выкупа до участия в реализации проекта. Предполагается, что власти также смогут изымать земельные участки у тех инвесторов, которые не развивают территорию.