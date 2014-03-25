На реконструкцию территории завода ЗИЛ потребуется около 10 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Проект реконструкции территории бывшего завода ЗИЛ может быть реализован в течение 10 лет, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Можно сказать, что проект реновации территории ЗИЛа является одним из самых крупных проектов по реорганизации промышленных зон в мире. Я думаю, что его реализация займет около десяти лет", - приводит слова Марата Хуснуллина пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По его словам, в ближайшее время будет объявлен конкурс на реализацию данного проекта будет объявлен в ближайшее время. Согласно проекту здесь планируется построить около 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости при общем объеме инвестиций около 12 миллиардов долларов.

"Я уверен, что это знаковый и один из самых важных проектов для Москвы. Здесь будет создан новый комфортный и уютный для проживания район с местами приложения труда", - добавил Марат Хуснуллин.

Напомним, на территории бывшего завода ЗИЛ планируется строительство недвижимости общей площадью 4,5 кв. метров, из которых 3,8 млн будет составлять наземная часть возводимых объектов. На территории планируется построить около 900 тысяч кв. метров жилья, несколько школ, детских садов, поликлиник и ледовый дворец.

Заводские помещения планируется приспособить под администравно-деловые центры. Сборочное производство автомобилей "МосАвтоЗил" разместится на площади в 465 тысяч кв. метров. Будет развиваться комплекс ТЭЦ ЗИЛ и политехнический колледж №31, также расположенный на проектируемой территории.

Реорганизация промзоны завода ЗИЛ даст городу 45 тысяч новых рабочих мест и позволит предоставить жилье около 30 тысячам москвичей.