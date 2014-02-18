В ЗИЛе покажут теневой спектакль о любви и страсти

Фото: ИТАР-ТАСС

20 февраля в рамках проекта "Открытая сцена" в Культурном центре ЗИЛ покажут теневой спектакль "Части тела". Перфоманс, сочетающий в себе актерскую игру и чувственные танцы, расскажет зрителю о любви, страсти, нежности, преданности и расставании.

"Части тела" поставили режиссер Вячеслав Игнатов и хореограф Денис Бородицкий. В теневом представлении на равных взаимодействуют бесплотные тени и реальные люди. Причем первые не только артистичны, но и обладают собственным характером. Танцы в перфомансе - современные. Герои пластичного спектакля будут рассказывать разные истории: вспомнят детство и юность, помечтают о будущем.

В спектакле прозвучит текст, написанный французским математиком, физиком и мыслителем Блезом Паскалем. Музыкальное сопровождение обеспечит Алексей Айги.

Начало спектакля - в 19.00. Стоимость билетов - от 600 рублей.