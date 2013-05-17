В "Культурном центре ЗИЛ" откроется летний лагерь для подростков

Фото: ИТАР-ТАСС

"Культурный центр ЗИЛ" предлагает новый формат летнего досуга: творческий лагерь для подростков от 9 до 16 лет.

Лагерь будет работать на протяжении всего лета - с 3 июня по 30 августа. За это время подростки познакомятся с такими направлениями деятельности, как экология, театр, наука, урбанистика, современные медиа и английский язык.

Гости лагеря смогут выбрать наиболее интересные для себя направления, получить новый опыт и при помощи специалистов и кураторов в конце смены подготовить собственный проект.

В течение дня дети будут активно проводить время, заниматься современным танцем (contemporary dance), участвовать в мастер-классах, выполнять творческие задания, смотреть фильмы, общаться со сверстниками. В свободное время можно будет поиграть в настольные игры, фрисби, пинг-понг, поучаствовать в квестах или запустить воздушных змеев.

"Задача летнего лагеря – помочь подросткам попробовать себя в качестве исследователей, развить креативное мышление, научиться работать в команде, пообщаться с экспертами в разных областях", - сообщается в пресс-релизе Центра.

Набор в лагерь осуществляется среди школьников (3 - 11 класс). В каждой смене могут участвовать 60 подростков, которых разделят на группы.

Занятия в лагере платные, однако предусмотрены 10 бесплатных мест за смену по творческому конкурсу (60 мест за все лето).