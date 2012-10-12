В культурном центре ЗИЛ открылся книжный магазин

Фото: Москва 24

Сегодня, 12 октября, в здании культурного центра ЗИЛ открылся книжный магазин "Додо/ЗИЛ" сети Magic Bookroom, сообщается на сайте ДК.

В магазине будет продаваться учебная литература, классика, современные произведения, фильмы, сувениры и настольные игры. Также на территории культурного центра будут проходить встречи с авторами, игры и лекции.

В день открытия магазина пройдет лекция "Русская литература времен постройки ДК ЗИЛ" и игра "Загадки и ловушки. Спортивное ориентирование", в которой участники должны будут исследовать здание и правильно ответить на вопросы.