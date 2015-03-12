Эрмитаж откроет в Москве центр современного искусства

Фото: Евгения Смолянская/M24.ru

В Москве появится новый центр современного искусства "Эрмитаж-Москва". Его откроет Государственный Эрмитаж.

Музейный центр разместится на территории автозавода ЗИЛ. Площадь здания составит 10 тысяч квадратных метров. Над проектом работает канадский архитектор Хани Рашид, основатель легендарного нью-йоркского бюро Asymptote.

Как сообщает "Коммерсант", здание планируется построить к 2018 году. Еще пара лет уйдет на подготовку к открытию музейного центра.

Акцент в выставочной политике центра будет сделан на современном искусстве. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что центр намерен сотрудничать с музеями Москвы и выставлять не только мировое, но и отечественное искусство, в частности московских и петербургских художников.

Проектом, строительством здания, а также обеспечением его инфраструктуры и логистики занимается санкт-петербургская "Группа ЛСР". Здание центра останется в их собственности, однако управляться будет Эрмитажем, предоставляющим право на использование имени музея.

"Эрмитаж-Москва" станет частью империи "Большой Эрмитаж": к уже имеющимся у музея выставочным центрам в Амстердаме, Казани, Выборге и штаб-квартире в Венеции, координирующей эрмитажные археологические экспедиции и выставки в Италии, в ближайшие годы должны добавиться центры в Екатеринбурге, Владивостоке и Барселоне.