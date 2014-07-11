На территории завода ЗИЛ планируют снести два производственных цеха

Фото: M24.ru

"Сносная комиссия" при правительстве Москвы рекомендовала снести два производственных цеха на территории завода ЗИЛ. На их месте планируют построить спортивно-развлекательный квартал "Парк Легенд".

Снести предполагается два строения по адресу улица Автозаводская, дом 23, корпус 1 и 2. При этом комиссия единогласно согласилась со сносом строения 1, однако председатель рабочей группы комиссии при правительстве Москвы по вопросам градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что в будущем архитектурном проекте рекомендовано сохранить элементы фасада здания корпуса 2.

"Снос корпуса №2 возможен, поскольку он примыкает к памятнику "Заводоуправление ЗИЛа" и не представляет культурной ценности. Снос корпуса №1 возможен с обязательным условием сохранения исторических стен 1916 и 1920 года", - пояснил председатель комиссии.

Всего на рабочее рассмотрение был вынесен вопрос о сносе четырех производственных цехов. Однако рабочая группа призвала сохранить корпуса 4 и 5, так как они, "обрамляя" главное здание завода ЗИЛ, составляют с ним единую композицию. "Решение об отказе сноса этих объектов было принято единогласно, так как они представляют целостное архитектурное решение и формируют облик улицы Автозаводская", - сказал Емельянов. Кроме того, рабочая группа утвердила границы охранной зоны "Контора первого в России автомобильного завода АМО", находящейся на месте перечисленных корпусов. Отметим, что объекты культурного наследия в этой зоне подлежат сохранению и реконструкции.

Также комиссия рекомендовала снести здания складских помещений по адресу 2-й Донской переулок, дом 5, корпус 1 и дом 5, корпус 1, строение 2. Снос этих строений предполагается в связи со строительством на их месте жилого дома. Архитектор Андрей Баталов подчеркнул, что так как этот участок находится в непосредственной близости от Донского монастыря, необходимо уточнить, повлияет ли строительство многоэтажки на старинный ансамбль монастыря.

К сносу также рекомендованы объекты по следующим адресам: улица Сущевский вал, дом 49, строение 3 и 4; улица Бакунинская дом 5, строение 3 и 5, улица Электрозаводская, дом 60, строение 3.