Неоклассический балет представят в культурном центре ЗИЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Артисты театра "Балет Москвы" 28 февраля и 1 марта представят зрителям культурного центра ЗИЛ спектакли "Лабиринт" и "Три поэмы". Постановки созданы в рамках проекта "Архитектура звука".

Одноактные спектакли выполнены в жанре неоклассического балета на музыку Бориса Чайковского и Юрия Абдокова.

В первом отделении публика увидит "Лабиринт" - режиссерскую работу Константина Семенова. В основе постановки – "Концерт для фортепиано с оркестром". Эта музыка никогда прежде не интерпретировалась на балетной сцене. В спектакле использована запись концерта, в которой солирует сам Борис Чайковский, сообщили организаторы.

"Три поэмы" покажут во втором отделении. Спектакль состоит из блоков: "Осенние молитвы", "Птицы под дождем" и "На грани таянья и льда". За хореографию здесь отвечает Кирилл Радев, работавший с музыкой современного композитора Юрия Абдокова – ученика Бориса Чайковского. "Три поэмы" представляет собой музыкально-хореографические размышления о жизни и смерти.

Начало в 19.00.

Добавим, что проект "Архитектура звука" подразумевает показы серии работ в жанрах неоклассического и современного балета. Для работы приглашены молодые и успешные хореографы. В "Архитектуре звука" музыкальным материалом являются композиции, датированные XX-XXI веками.