У горящего на территории ЗИЛ здания обрушились несущие конструкции

Фото: очевидец Дарья

У горящего здания на проспекте Андропова обрушились несущие конструкции, сообщили m24.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

По словам представителя ведомства, площадь обрушения составила 40 квадратных метров. Агентство "Москва" уточняет, что площадь возгорания увеличилась с 800 до тысячи квадратных метров.

О пострадавших не сообщается. К месту происшествия стянуты силы МЧС.

Напомним, около 13.00 в доме № 18 по проспекту Андропова вспыхнул пожар. По данным МЧС, пламя возникло в бизнес-центре. О пострадавших не сообщается.

При этом, по словам очевидцев, горит здание в глубине ЗИЛ – в районе дома 23, строения № 159 по Автозаводской улице.