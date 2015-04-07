Фото: M24.ru

Власти Москвы планируют выставить на продажу южный участок ЗИЛ площадью 109,9 гектара.



Конкурс на право заключения договора купли-продажи ООО "ЗИЛ Юг" будет объявлен в ближайшее время, сообщает пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

"Обнародовать информацию о предстоящем конкурсе на освоение уникальной для девелопмента площадки до объявление самой процедуры необходимо в связи с большим количеством предложений со стороны представителей бизнеса, которые заинтересованы участвовать в серьезных конкурсах, при этом продолжительность заявочной кампании не всегда позволяет детально изучить преимущества и риски инвестиционного проекта. Освоение площадки АМО ЗИЛ – проект капиталоемкий, поэтому важно уже сегодня начать выстраивать конструктивный диалог с потенциальными инвесторами," - сказал глава департамента Геннадий Дегтев.

Он добавил, что будущий покупатель должен иметь опыт реализации проектов жилищного строительства и реализации проектов комплексного освоения территории под жилищное строительство

На южной территории ЗИЛ планируется возвести жилой квартал общей площадью 1 миллион квадратных метров, а также школы на 11 тысяч мест, детские сады на 3,5 тысячи мест, поликлинику на 440 посещений в сутки, а также учреждения дополнительного образования, многофункциональные центры и торгово-развлекательные объекты.