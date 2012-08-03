ЗИЛ может приостановить финансирование московского "Торпедо"

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Автомобильный завод им. Лихачева может прекратить финансирование столичного футбольного клуба "Торпедо". Это связано с планируемой продажей предприятия иностранным инвесторам, сообщает Чемпионат.ком.

Руководство завода планирует отказаться от затратного проекта, так как необходимо продемонстрировать безубыточность предприятия потенциальным покупателям. Прекращение финансирования может привести к банкротству легендарной команды, если в кратчайшие сроки не будет найден новый спонсор.

Отметим, что "Торпедо" из-за финансовых трудностей вынуждено проводить свои домашние матчи на арене в городе Раменское.