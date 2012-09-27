Долину реки Самородинки на западе Москвы будут реконструировать

Фото: М24 / Наталья Янковенко

В рамках мероприятий по озеленению города был разработан проект реконструкции долины реки Самородинки от Ленинского проспекта до проспекта Вернадского.

Площадь реконструируемой территории составляет 9,38 гектара. Проект создан подрядчиком ООО "Юнистрой Проект" по заказу Дирекции ДПиООС, сообщает официальный сайт управы района Тропарево-Никулино.

В ходе реконструкции предусмотрено улучшение экологического состояния долины Самородинки, повышение уровня благоустройства территории и создание условий для инвалидов и маломобильных групп населения.

Проектом предусмотрена вырубка сухих деревьев и кустарников, посадка новых деревьев и кустов, восстановление напочвенных покровов и обустройство газонов, устройство цветников и дорожных покрытий, а также установка скульптур.

Реализация проекта запланирована в рамках программных мероприятий по компенсационному озеленению в городе Москве на 2015-2016 годы. Срок реконструкции составляет пять месяцев.