На западе Москвы строят храм в честь Александра Невского

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве по программе строительства 200 православных храмов началось возведение храма Святого благоверного князя Александра Невского.

"На этой неделе началось строительство храма Святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Храм будет находиться в районе Проспект Вернадского Западного округа Москвы, рядом с МГИМО. Инициатором строительства выступила группа этого вуза", – сообщил настоятель храма протоиерей Игорь Фомин.

Завершить строительство планируется к 70-летию МГИМО в 2014 году. В настоящее время вблизи института построен временный храм в честь святителя Николая Мирликийского.

Напомним, программа строительства двухсот православных храмов развернута во всех административных округах Москвы, кроме Центрального. Ее цель – обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности. Программа реализуется полностью на благотворительные пожертвования.