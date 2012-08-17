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Наземный транспорт

17 августа 2012, 10:50

На западе Москвы меняются маршруты автобусов

ЗАО Мосгортранс наземный транспорт автобусы остановки

Фото: ИТАР-ТАСС

C 20 августа 2012 года ГУП "Мосгортранс" вводит изменения в ряд маршрутов автобусов, курсирующих на западе столицы. Это связано со строительством эстакады на Рублевском шоссе.

Так, автобусы маршрута № 251 будут следовать к станции метро "Молодежная" по Осеннему бульвару вместо Осенней улицы. А остановки "Школа", "Детская поликлиника", "Рублевское шоссе" на данном маршруте временно не будут обслуживаться.

"Автобусы № 271 к станции метро "Полежаевская", № 733 в Аминьево, № 733к в Кунцево от остановки "Управа района Крылатское" будут следовать по улице Крылатские Холмы вместо Рубежного проезда. Автобусы №№ 688, 732, 832, троллейбусы маршрута № 19 при следовании в центр с Осеннего бульвара вместо дублера направятся по Рублевскому шоссе" , - говорится в сообщении.

Кроме того, остановки "Рубежный проезд", "Улица Крылатские Холмы", "Крылатское" с дублера переносятся на основную часть Рублевского шоссе; не будет обслуживаться остановка "Управление Соцзащиты".

Напомним, из-за строительства эстакады на Рублевском шоссе движение по центральной проезжей части магистрали в сторону области будет закрыто до августа 2013 года.

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