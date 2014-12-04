Путеводитель по каткам в парках: Западный округ

Фото: M24.ru

В московских парках работают десятки катков - с искусственным и натуральным покрытием, подсветкой и даже с трансляцией мультфильмов на льду. M24.ru сделал путеводитель по главным каткам города.

Мы уже опубликовали путеводитель по Восточному и Северному округам, на очереди - Западный.

Парк Победы

О катке

Винтажный каток с искусственным льдом откроется в парке Победы 20 декабря. Он будет оформлен в стилистике начала прошлого века. Любой посетитель сможет взять напрокат костюмы, в которых москвичи выходили на лед сто лет назад. Площадь катка вместе с ярмарочными площадками составит около 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, возле катка можно будет прокатиться на исторических каруселях и аттракционах.

Цена билета

По будням взрослый билет обойдется в 150 рублей, детский – в 100. В праздники и выходные дни билеты будут стоить 250 рублей для взрослых и 150 рублей для детей.

Адрес катка

Метро "Парк Победы", входная группа парка Победы



Фото: M24.ru

Парк "Фили"

Каток с искусственным льдом

Часы работы: с 10:00 до 22:00

Цена билета: бесплатно

Прокат: 100 – 150 рублей

Адрес: метро "Фили", улица Большая Филевская, дом 32, корпус 3



Парк "Никулино"

Каток с искусственным льдом

Часы работы: с 10:00 до 24:00

Цена билета: бесплатно

Прокат: 150 – 200 рублей

Адрес: метро " Юго-Западная", проспект Вернадского, дом 86-Д

Фото: M24.ru

Парк 50-летия Октября

Каток с искусственным льдом

Часы работы: с 10:00 до 24:00

Цена билета: бесплатно

Прокат: 150 – 200 рублей

Адрес: метро " Проспект Вернадского", улица Удальцова, дом 22а