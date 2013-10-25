Онлайн-заявление на регистрацию брака можно подать еще в 4 ЗАГСа

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве расширили возможности электронной регистрации брака. Теперь полностью в электронном виде услуга доступна еще в 4 ЗАГСах: во Дворцах бракосочетания №3, 4 и 5, а также в Богородском отделе ЗАГС.

Зарегистрироваться можно на портале pgu.mos.ru.

Раньше такая услуга была доступна только для Дворца бракосочетания №1 и Перовского отдела ЗАГС, которые остаются самыми популярными у столичных молодоженов.

Будущие молодожены могут скрепить своими электронными подписями заявление на бракосочетание и вместе с ним подтвердить дату церемонии на московском портале госуслуг. При этом подпись – это логин и пароль, полученные при авторизации на сайте с помощью адреса электронной почты и номера страхового свидетельства. При подаче заявления будущие супруги даже могут заполнить заявления друг на друга, главное, чтобы оба электронных бланка были ими подтверждены в цифровом виде.

Через портал госуслуг также можно оплатить госпошлину в размере 200 рублей, а в течение пяти дней после отправки заявления жених и невеста получат электронное или SMS-уведомление, которое подтвердит статус заявки. После этого им останется лишь ждать наступление заветной даты.

Стоит также отметить, что в Грибоедовском и Перовском ЗАГСах молодожены могут забронировать дату свадьбы даже на будущий год – график бронирования дат продлен с трех до шести месяцев. Эта услуга сейчас входит в пятерку самых востребованных на pgu.mos.ru – в этом году через портал было принято свыше 17,5 тысяч заявлений.