Два новых ЗАГСа откроются в Коломенском и на ВВЦ

Фото: ИТАР-ТАСС
Новые дворцы бракосочетания откроются в Коломенском и во Всероссийском выставочном центре (ВВЦ), сообщает Информационный центр правительства Москвы.
"В первых числах февраля откроется Дворец бракосочетания на территории "Коломенского", который позволит расширить наши услуги для москвичей. Также в первых числах февраля мы открываем новый Дворец бракосочетания на ВВЦ", - сообщила начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.
Ссылки по теме
- Более тысячи пар хотят пожениться в День всех влюбленных
- Как подать заявление на регистрацию брака онлайн
По ее словам, ВВЦ уже передал отдельно стоящее здание для дворца бракосочетания.
Также завершаются ремонтные работы в отделении ЗАГСа на территории Новой Москвы в деревне Яковлевское.
Сайты по теме