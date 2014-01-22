Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января 2014, 15:53

Общество

Два новых ЗАГСа откроются в Коломенском и на ВВЦ

Фото: ИТАР-ТАСС

Новые дворцы бракосочетания откроются в Коломенском и во Всероссийском выставочном центре (ВВЦ), сообщает Информационный центр правительства Москвы.

"В первых числах февраля откроется Дворец бракосочетания на территории "Коломенского", который позволит расширить наши услуги для москвичей. Также в первых числах февраля мы открываем новый Дворец бракосочетания на ВВЦ", - сообщила начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

Ссылки по теме


По ее словам, ВВЦ уже передал отдельно стоящее здание для дворца бракосочетания.

Также завершаются ремонтные работы в отделении ЗАГСа на территории Новой Москвы в деревне Яковлевское.

Сайты по теме


ЗАГСы свадьбы открытие

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика