Два новых ЗАГСа откроются в Коломенском и на ВВЦ

Фото: ИТАР-ТАСС

Новые дворцы бракосочетания откроются в Коломенском и во Всероссийском выставочном центре (ВВЦ), сообщает Информационный центр правительства Москвы.

"В первых числах февраля откроется Дворец бракосочетания на территории "Коломенского", который позволит расширить наши услуги для москвичей. Также в первых числах февраля мы открываем новый Дворец бракосочетания на ВВЦ", - сообщила начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

По ее словам, ВВЦ уже передал отдельно стоящее здание для дворца бракосочетания.

Также завершаются ремонтные работы в отделении ЗАГСа на территории Новой Москвы в деревне Яковлевское.