Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября 2013, 17:44

Общество

Онлайн-заявление на регистрацию брака за месяц подали почти 150 пар

Почти 150 пар за месяц подали онлайн-заявление на регистрацию брака

Почти 150 пар за последний месяц подали онлайн-заявление на регистрацию брака. Сделать это можно на столичном портале госуслуг, сообщает телеканал "Москва 24".

Услуга стала доступна москвичам в июне этого года. Зарезервировать дату бракосочетания можно за три месяца до официальной церемонии.

Полностью в электронном виде услуга доступна пока только для Дворца бракосочетания №1 и Перовского отдела ЗАГС, которые остаются самыми популярными у столичных молодоженов. Остальные дворцы бракосочетаний будут включены в систему в течение осени.

Будущие молодожены могут скрепить своими электронными подписями заявление на бракосочетание и вместе с ним подтвердить дату церемонии на московском портале госуслуг. При этом подпись – это логин и пароль, полученные при авторизации на сайте с помощью адреса электронной почты и номера страхового свидетельства. При подаче заявления будущие супруги даже могут заполнить заявления друг на друга, главное, чтобы оба электронных бланка были ими подтверждены в цифровом виде.

ЗАГСы электронные услуги регистрация браков семейная и молодёжная политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика