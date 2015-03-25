Архитекторы доработают проект православного духовного центра в Южном Бутове

Фото: M24.ru/Роман Васильев

Проект православного духовного центра в районе Южное Бутово отправили на доработку по решению Архсовета Москвы, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса со ссылкой на слова главного архитектора Сергея Кузнецова.

"Мы много говорим о поиске оригинального направления в архитектуре, чтобы архитектура храмов, церквей стала интересной, при этом, не утратив идентичности. И когда к нам поступило обращение по поводу этого комплекса, которое должно быть довольно заметным сооружением, мы решили обсудить его с коллегами: является ли такой подход сегодня актуальным", - заявил Кузнецов.

По его мнению, доработать в проекте следует два аспекта, один из которых - это разработка генерального плана застройки. "Учебное заведение нуждается в некой площади, чтобы была открытая рекреация. Нет смысла застраивать центр участка, оставляя свободные места по краям. Это нерационально. Я считаю, что надо принципиально проработать генеральный план всей застройки", - отметил главный архитектор.

Кроме того, Сергей Кузнецов добавил, что церковь и гимназия запроектированы как единый объект, что, по его мнению, неправильно. "Архитектурный совет не пытался навязать то, что будет недопустимо в церковной архитектуре, но мы хотели бы обратить внимание на то, что храм стилистически должен стоять особняком от всех основных построек, чего в этом проекте нет", - сказал Кузнецов.

Программа "200 храмов"

Духовный центр планируется разместить на территории уже существующего храмового комплекса на улице Остафьевская. С одной стороны расположены типовые панельные дома, с другой - коттеджи. Предполагается, что духовный центр с гимназией будет рассчитан на 180 учащихся.

Отметим, что в Южном Бутове к концу года построят также пятикупольный храм в честь Федора Ушакова. Он будет рассчитан на 500 прихожан. Сейчас уже идут работы по сооружению фундаментной плиты, но к ноябрю храм уже планируется сдать в эксплуатацию.

Попечение о строительстве взяла на себя одна из компаний, которая ранее занималась возведением храма иконы Божией Матери "Всецарица" в Щербинке. Этот храм построили рекордными темпами за несколько месяцев.

Ранее M24.ru сообщало, что программу строительства "200 храмов" могут переименовать в "Москву златоглавую". До этого программу решили расширить на новые территории Москвы, теперь в ее рамках планируют возвести 380 церквей.

В прошлом году в Москве сдали в эксплуатацию 4 храма. 24 объекта находятся в строительстве и еще 18 - в стадии подготовки к строительству. Кроме того, были возведены 74 временные часовни и отобраны еще 176 участков.

В частности, в 2015 году в Москве появится храм в честь иконы "Неопалимая купина". Его построят на пересечении проездов Юрловского и Дежнева на северо-востоке столицы. Церковь будет рассчитана на 500 прихожан.

Напомним, что с 2010 года в Москве действует программа строительства "200 храмов". Модульные постройки с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. Первый храм программы - храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы - был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года.