Глубинка в черте мегаполиса. Спецрепортаж

Москва наступает на сельские поселения и те, чьи родители в начале 90-х отказались переселяться в квартиры, живут без определенности.

В этих деревнях любят снимать кино — получается дешево и правдоподобно. Типичная картина российской глубинки, представленная деревней Ново-Курьяново в Южном Бутово, по проекту "Большой Москвы" окажется в центре деловой жизни.

Дети ходят в школы с биотуалетами, жители не могут распоряжаться землей, на которой стоит их дом, а чиновники предпочитают обходить поселения за километр.

Все знают, что дома будут снесены. Но кто внесет ясность: останутся ли люди на улице или им все-таки предоставят другое жилье?